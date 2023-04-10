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綠委初選王世堅不退 何志偉：尊重

記者林佳彣、林麗玉、林銘翰／台北10日電
民進黨北市立委何志偉拚連任，面臨黨內北市議員王世堅參選到底的挑戰。(記者林佳彣／攝影)
民進黨北市立委何志偉拚連任，面臨黨內北市議員王世堅參選到底的挑戰。(記者林佳彣／攝影)

民進黨北市立委初選，士林大同激戰區由北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉，王世堅日前分享第一次使用智慧型手機，自嘲擺脫「山頂洞人」，昨更強調他是說真話、有肩膀、敢做敢當，打馬、屠龍、砍活寶的王世堅，堅持捍衛台灣主權、台灣價值；立委何志偉昨天則是到士林區前港公園辦「泡泡派對」，積極搶攻親子票。

民進黨立委初選若11日協調未果，黨中央將於17日辦理初選民調，對於王世堅不接受徵召、堅決挑戰何志偉，何表示，尊重每一位參選者的意願跟想法，他站在民進黨主席賴清德的視角，「席次要最大化、我是信賴的」，一切由黨中央溝通，更意有所指地說「自己不想當網紅、政治明星，只想贏得民心」。

王世堅則表示，他從政超過25年，經歷風風雨雨都沒有打倒他，也從未改變過從政初衷：堅持守護台灣民主與台灣人民福祉，希望所有「信賴台灣的朋友，都能一起繼續信賴王世堅」。

至於民進黨港湖選區，儘管黨內無人登記初選挑戰高嘉瑜，不過台灣基進台北黨部前天開幕茶會，民進黨2022北市長候選人陳時中、2018市長候選人姚文智以及內政部前部長徐國勇出席，其中徐國勇還公開表態全力支持吳欣岱，高嘉瑜恐面臨連任危機。

民進黨港湖區議員李建昌提出以台灣大局，高嘉瑜跟吳欣岱應該初選，決定誰代表泛綠陣營出戰。高嘉瑜昨天回應，她贊同以民調整合，避免保送國民黨，不忍港湖再度變回綠營的萬年艱困選區。

高嘉瑜也以所羅門王裁決為例，兩位婦人爭子的過程，使用了智慧，以「真正的母親絕對不忍孩子受到傷害」為判準，做出了明智的決斷，如果真心希望守護台灣、建設港湖，必定絕對不忍讓港湖再次退回綠營萬年艱困選區的境地。

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