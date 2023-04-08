兩岸論述只差口號 賴清德首務擺脫台獨標籤

蔡英文總統和前總統馬英九昨日返台，藍綠兩岸、外交論述再度攻防。副總統賴清德 將被民進黨 正式提名參選2024年總統大選，民進黨人士表示，賴清德的兩岸論述已趨完整，幾個被外界質疑、有爭議的點，都擬出了全面性說明，目前尚未完成的環節為「簡潔標語式口號」，如何濃縮出代表賴清德兩岸政策的精髓，難度很高，正集思廣益中。

民進黨人士表示，賴清德兩岸政策的首要課題，是擺脫過去被定調為親台獨標籤。賴清德目前端出的作法，是引用已被提出、已有公論，並達到被外界認為具有可預期性、不暴衝，延續代表蔡總統的「四個堅持」即是例證。

民進黨人士指出，近期民進黨中央頻繁提及的「和平、對等、民主、對話」也是同理。該標語是2021年由陸委會提出。這正是想透過外界已有掌握度的標語，來傳達出賴清德立場，意即兩岸要透過平等對話解決分歧，未來盼維持現狀、善意對話的不變立場，共同建構良性的兩岸關係。該人士表示，賴是務實地認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，各界無需為「台獨」過度解讀。

賴陣營人士則說，「民主、和平、繁榮」及「四個堅持」是賴清德面對兩岸議題的基調，蔡總統依循台灣人民最大公約數將兩岸論述推進到「中華民國 台灣」，賴也是跟著這個脈絡推出「和平保台」，這就是務實面展現。

至於「抗中保台」和「和平保台」有無區別？賴陣營人士表示，避免在「抗」字被在野黨操作是主要考量，但其實從論述角度出發，兩者立場一致，當中共顯露出軍事威脅面時，當然要抗中保台；平時則是努力達到和平保台目的。