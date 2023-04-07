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新聞評論／國民黨內要角「默契」 重於規則

記者 李光儀
鴻海集團創辦人郭台銘表達願意參加國民黨徵召。 (本報資料照片)
鴻海集團創辦人郭台銘表達願意參加國民黨徵召。 (本報資料照片)

在郭台銘正式表態爭取國民黨總統提名後，國民黨總統提名至少是「兩人相爭」之局似乎已不可避免，如何制定出遊戲規則、確定提名人選，就是國民黨現階段必須面對的事。不過，不管遊戲規則怎麼訂，最重要的，其實是黨內要角們的「默契」，而不是遊戲規則到底是什麼。

綜觀過去兩次大選，國民黨幾乎都在初選制度的訂定階段，就紛爭四起。2015年，換柱爭議所產生的黨內裂痕，迄今仍在。2019年，國民黨透過民調徵召韓國瑜參選，郭台銘憤而退黨；當時已是國民黨最大諸侯的侯友宜，則在選戰中始終與韓國瑜保持距離。這段歷史，如今也被黨內不同支持者拿來當成相罵本。

如今不少過去爭議事件中的主角，現在仍扮演重要角色：朱立倫是遊戲規則制定者；郭台銘捲土重來，提名之途仍困難重重。侯友宜固然民調在國民黨一枝獨秀，但放在大選裡，則已無絕對勝算；遊戲規則到底要怎麼訂才是公平？恐怕也是見仁見智。

例如王建煊希望把自己也納入提名參考民調，但若納入王建煊，那麼更早表態的張亞中、趙少康是否應該納入？不少韓粉希望韓國瑜再戰，韓國瑜是否也應放在民調裡？這樣的「參考民調」，就不會是「提名參考」，而成了下一波爭議來源。

所以，國民黨眼前最要緊工作，不是遊戲規則怎麼訂，而是這些要角有無團結一致的默契。朱立倫曾被視為不公平制度的受害者、加害者，從積極面看，應該會更加戒慎恐懼；而高喊團結的郭侯，都曾是「不團結」的典範，是記取過去教訓、還是依然故我，都無關遊戲規則怎麼訂，而是其最後的政治選擇是什麼。

國民黨 提名 民調

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