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連任百日 侯友宜：為台灣打拚無懸念

記者劉懿萱、劉宛琳／新北5日電
新北市長侯友宜4日到三重熊猴森樂園訪視，並指帶給市民更好的生活，比如已完成124座共融式公園、加速新北捷運路網推動，以及成立基北北桃合作交流平台等。(取材自侯友宜臉書)
新北市長侯友宜4日到三重熊猴森樂園訪視，並指帶給市民更好的生活，比如已完成124座共融式公園、加速新北捷運路網推動，以及成立基北北桃合作交流平台等。(取材自侯友宜臉書)

新北市長侯友宜連任滿100天，他昨天在臉書粉絲頁發文表示，國家內外都面臨嚴峻挑戰，共好不是口號，「讓台灣共好就是我所肩負的責任，為台灣打拚毫無懸念。」藍營人士認為，侯前天先談全國性議題，昨又說願為台灣打拚，形同已表達參選總統意願。連假神隱3天的侯，今也將恢復公開行程。

侯友宜昨再發文，細數政績帶給市民更好的生活。他說，為讓擁有近1000萬人口的北台灣共榮共好，他倡議與基隆、台北、桃園成立「基北北桃合作交流平台」，在社會福利、交通、文化的城市治理及區域合作達成共識，社福上「優社福」建立起4座城市的公共托育共享機制；交通「好好行」整合城市區域間公共運輸量能；文化「藝起來」串連4市合作共享藝文資源。

侯友宜昨到三重熊猴森樂園訪視，直言「共好」不是口號，國家內外部都面臨嚴峻挑戰，「讓台灣共好就是我所肩負的責任，為台灣打拚毫無懸念。」藍營人士認為，侯昨談全國性議題，今說願為台灣打拚，已透露參選意願。

侯友宜發文說，看到三重熊猴森樂園人潮滿布，也看到很多家庭攜家帶眷，讓他想起多年前，和市府團隊北歐考察時，看到當地處處可見全齡化特色共融公園，當下一種使命感就油然而生，讓他下定決心要將共融式公園帶進新北市，如今任內已完成124座、改善超過179座。

侯友宜說，連任後的第100天，市府團隊全力衝刺打拚新北市2030願景，同時，為讓擁有近1000萬人口的北台灣共榮共好，侯友宜倡議與基隆、台北、桃園攜手成立了「基北北桃合作交流平台」，在社會福利、交通、文化的城市治理及區域合作達成共識，社福上，「優社福」將建立起4座城市的公共托育共享機制；在交通的「好好行」方面，也整合城市區域間的公共運輸量能；在文化方面，「藝起來」則是串連4個城市合作，共享藝文資源「在我們心裡，共好，不是口號，共好，正在實現！」

最後，侯友宜表示，此時此刻，國家內外部都面臨嚴峻挑戰，「這塊土地是我們的家，讓台灣共好就是我所肩負的責任，為台灣打拚毫無懸念」。

侯友宜 樂園 福利

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