我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

藍初選廝殺慘烈 蔣萬安將「義不容辭」出手化解

記者楊正海、李承穎／台北2日電
藍營立委初選刀刀見骨，台北市長蔣萬安已聽到基層「焦慮爆表」聲音，無論初選前後或協調艱困選區，都將「義不容辭」。（本報資料照片）
藍營立委初選刀刀見骨，台北市長蔣萬安已聽到基層「焦慮爆表」聲音，無論初選前後或協調艱困選區，都將「義不容辭」。（本報資料照片）

國民黨北市立委黨內初選殺得刀刀見骨，據悉，黨內憂心團結，市長蔣萬安已聽到基層「焦慮爆表」聲音，無論初選前後或協調艱困選區，都將「義不容辭」，適時化解紛爭，盼初選更平和，連假期間將當面與黨部主委黃呂錦茹討論。

黨內第一階段初選選區採三成黨員投票、七成民調，要挑戰立委賴士葆的議員徐弘庭前天認為不公退選，徐巧芯則堅持續戰信義、南松山區立委費鴻泰，「費芯大戰」將持續延燒，下一個引爆點是港湖區李彥秀與游淑慧初選。

藍營人士指出，徐巧芯2018年參選市議員時，曾與時任議員王鴻薇因分配責任里意見不同，前總統馬英九出面協調後，止住爭議，徐巧芯還在王鴻薇參加立委補選時，第一個跳出來相挺，蔣萬安也可適時化解初選紛爭。

蔣萬安究竟會不會出手協調？知情人士指出，蔣萬安平時走訪地方行程，都有聽到基層藍軍憂心團結聲音，對黨中央的中央提名委員會，也積極主動參與，蔣思考三個層面，第一是初選公平和穩定，第二初選過後如何弭平傷痕，第三是艱困選區要找出好的人選。

該人士表示，蔣萬安身為藍軍在北市的大家長，連假期間將找黃呂當面談，只要能促進團結勝選，蔣萬安義不容辭。

黃呂錦茹表示，蔣萬安日前打電話給她，主動詢問初選有沒有需要幫忙的地方，蔣萬安願意協調也很好，會再打電話給蔣，希望黨內初選平和。

馬英九 提名 投票

上一則

人力、債務缺口續增 台鐵隱憂

下一則

新聞評論／對浮屍無感 蔡政府對人命如此冷漠

延伸閱讀

舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟訪台 拜會蔣萬安

舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟訪台 拜會蔣萬安
全美台聯會年會 9月新州登場 積極邀訪台灣政界人士

全美台聯會年會 9月新州登場 積極邀訪台灣政界人士
舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟訪台 拜會蔣萬安

舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟訪台 拜會蔣萬安
費芯大戰愈演愈烈 蔣萬安：一起努力

費芯大戰愈演愈烈 蔣萬安：一起努力

熱門新聞

台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體