藍初選廝殺慘烈 蔣萬安將「義不容辭」出手化解

藍營立委初選刀刀見骨，台北市長蔣萬安已聽到基層「焦慮爆表」聲音，無論初選前後或協調艱困選區，都將「義不容辭」。（本報資料照片）

國民黨北市立委黨內初選殺得刀刀見骨，據悉，黨內憂心團結，市長蔣萬安已聽到基層「焦慮爆表」聲音，無論初選前後或協調艱困選區，都將「義不容辭」，適時化解紛爭，盼初選更平和，連假期間將當面與黨部主委黃呂錦茹討論。

黨內第一階段初選選區採三成黨員投票 、七成民調，要挑戰立委賴士葆的議員徐弘庭前天認為不公退選，徐巧芯則堅持續戰信義、南松山區立委費鴻泰，「費芯大戰」將持續延燒，下一個引爆點是港湖區李彥秀與游淑慧初選。

藍營人士指出，徐巧芯2018年參選市議員時，曾與時任議員王鴻薇因分配責任里意見不同，前總統馬英九 出面協調後，止住爭議，徐巧芯還在王鴻薇參加立委補選時，第一個跳出來相挺，蔣萬安也可適時化解初選紛爭。

蔣萬安究竟會不會出手協調？知情人士指出，蔣萬安平時走訪地方行程，都有聽到基層藍軍憂心團結聲音，對黨中央的中央提名 委員會，也積極主動參與，蔣思考三個層面，第一是初選公平和穩定，第二初選過後如何弭平傷痕，第三是艱困選區要找出好的人選。

該人士表示，蔣萬安身為藍軍在北市的大家長，連假期間將找黃呂當面談，只要能促進團結勝選，蔣萬安義不容辭。

黃呂錦茹表示，蔣萬安日前打電話給她，主動詢問初選有沒有需要幫忙的地方，蔣萬安願意協調也很好，會再打電話給蔣，希望黨內初選平和。