新聞評論／立委提名亂鬥 國民黨不怕未跑先輸？

2024大選，藍綠均已進入提名 作業階段。民進黨 在總統選舉提名部分已定於一尊，立委提名步調也漸趨整合；相對的，國民黨 的總統選舉提名仍然暗潮洶湧，立委提名則是內鬥方殷。尤其國民黨第一波立委提名，台北市第七選區，現任的費鴻泰和挑戰的台北市議員徐巧芯，殺得刀刀見骨，黨中央卻似乎按兵不動。難以想像，當提名進入更複雜的深水區，還會遭遇怎樣的波瀾。

藍綠提名策略，都採「先易後難」：無競爭者直接提名，有競爭者則協調，協調不成則初選。然以台北市第七選區為例，費鴻泰和徐巧芯不但內戰激烈，而且還爆出「暗樁」爭議。二人為求初選方式對己有利，紛紛安排自己人參選。這種形同「奧步」（爛招）的手法，竟在國民黨的立委初選中出現，令人嘆為觀止。

雖然在國民黨台北市黨部介入下，「暗樁」都被拔除。然黨內互打態勢並未緩解，黨內初選禁止同志互相攻訐的內規蕩然無存，甚至演變成全國焦點。如國民黨中央持續袖手旁觀，其他選區選將有樣學樣，國民黨立委選戰也將因內鬥陷於不利。

面對黨內互打，並非沒有化解手段。首先以新北市第一選區為例，原本亦有市議員挑戰現任立委，但在市長侯友宜出面協調後，已順利勸退挑戰者，可見不是辦不到，只是做不做，以及有沒有對的人來做。其次是國民黨沒有現任立委的選區眾多，雖是劣勢，但也意味有更大調整空間，國民黨能否說服「強將」挑戰其他有勝選機會選區，亦至關重要。

尤為關鍵的是，政黨不分區立委本就可當作區域立委「疏洪道」，藍綠「世代交替」之論甚囂塵上，但熟諳議事攻防與議題的資深立委是政黨的資產而非負債；將具有戰力的資深立委排入不分區名單，不但是化解世代交替、黨內互打良方，更可收增強整體戰力、提升不分區立委名單正面形象之效，可說一舉四得。

相較於國民黨坐視黨內互打，民進黨則早早制定「誠信條款」，以道德約束縣市議員挑戰現任立委；在有黨內競爭的選區，也動員各種資源協調、勸退，無論是黨主席賴清德親自出馬，或者以派系力量運作，又或者黨籍縣市長出手協調，在拆彈同時，還將有戰力者協調至其他選區，挑戰國民黨現任立委。

誠然，所謂「誠信條款」只是賴清德意欲作為總統選戰主軸，以及「優待現任者」的選舉工具，而派系協調也充滿利益交換意味，但對於民進黨而言，不但大幅度減少提名競爭，也讓民進黨在立委布局有更大操作空間。

國民黨在「選戰策略會報」引發爭議停止運作後，已將立委提名機制回歸中央選舉提名委員會，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等，都可能加入委員會運作。這不但使提名委員會更具代表性，也可大幅增加協調立委功能。國民黨不可再將提名委員會視作背書工具，而應授權執政縣市首長實質參與，方能真正在提名和後續輔選中發揮應有的效果。2020立委選舉殷鑑不遠，不分區立委更不可成為黨主席或黨中央私人政治工具，而應納入資深立委轉換跑道考量，如此方能化解「輸在起跑點」的劣勢。

國民黨立委提名，原應相對單純的選區，卻已經刀光劍影，倘未能及時解決，接下來要如何面對更艱困、更多人競爭、更複雜的區域立委提名問題？國民黨的總統提名已然紛擾不休，民進黨卻好整以暇、以逸待勞，倘立委提名再狀況百出，國民黨要贏得2024，就更難上加難了。