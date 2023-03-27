費芯大戰愈演愈烈 蔣萬安：一起努力

台北市議員徐巧芯（左）挑戰現任立委費鴻泰（右）黨內互打愈演愈烈。(本報資料照片)

國民黨 北市第七選區信義、南松山初選上演「費芯大戰」。議員徐巧芯催票簡訊寫「內閣不分區有資深費鴻泰」，費不滿考慮送黨考紀會處理。北市黨部主委黃呂錦茹說，28日將協調，到時應可化解。市長蔣萬安說「一起努力、一起承擔」。

2024立委選舉，徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，黨內互打愈演愈烈，除上周兩方各自派辦公室主任登記初選的鬧劇外，徐巧芯近期在催票簡訊直接寫「內閣不分區有資深費鴻泰」，引發費鴻泰不滿是否要意圖使人不當選，喊話考慮把此事送黨請考紀會處理，徐巧芯昨在臉書說，她沒有要惡意中傷，是好意與肯定。

黃呂錦茹說，松山信義區初選之爭，費鴻泰、徐巧芯明天就會開協調會，費鴻泰希望採三成黨員民調 、七成全民調；徐巧芯希望全部採全民調，市黨部會再邀地方人士一起協調，如果協調得成，就照協調結果；若不成，就依照北市黨部的開會協調小組決議，或回歸維持黨的三加七提名 機制。

近期費芯大戰吵得沸沸揚揚，是否影響黨團結？黃呂說，「家裡面的選舉，一般候選人都會這樣，費鴻泰與徐巧芯一個地方耕耘多、一個空戰聲量大，兩個各有所長，我是持平看待」，只要黨有一個確定的公平合理機制出來，就會展開民調。

黃呂錦茹表示，目前黨內有人喊世代交替、也有人提世代共榮，國民黨遇到這樣的狀況，就是大家要去共同解決，這幾天她就是不斷聽大家聲音，應該還不需要市長蔣萬安出來幫忙協調，但如果需要蔣市長出來，她也會找，但目前看並不需要。