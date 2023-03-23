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藍總統提名採徵召 侯友宜、郭台銘都解套

台灣新聞組╱台北23日電
國民黨確定以徵召方式提名總統參選人，新北市長侯友宜(右)、鴻海創辦人郭台銘(左)都可望解套。(本報資料照片)
國民黨確定以徵召方式提名總統參選人，新北市長侯友宜(右)、鴻海創辦人郭台銘(左)都可望解套。(本報資料照片)

國民黨中常會昨無異議通過，確定以徵召方式提名總統參選人，國民黨主席朱立倫宣布，這段時間已徵詢各縣市長、立院黨團成員及黨內先進，「大家共同意見就是採取徵召」，團結勝選，避免爭議，「黨有責任幫主要候選人排除障礙」。

國民黨中常會的決定，被視為可為呼聲最高、但卡在新北市長任期的侯友宜解套；另一方面，不具有黨籍但希望代表國民黨參選總統的鴻海創辦人郭台銘，也保有一絲機會。

侯友宜昨在市政會議後，被問及若被徵召選2024總統，是否義無反顧承擔？侯友宜說，他人生只有一個目標，是願意為國家、為人民做事，盡最大的貢獻跟奉獻，這也是每一個人該做的事情。

侯友宜對2024態度從「侯侯做代誌」到「願意為國家奉獻」，已漸趨明朗，侯核心幕僚指出，侯轉變的關鍵轉折點是日前國民黨選策會引發的黑金爭議，如今黨內決定採徵召模式，若黨需要他，侯友宜一定會承擔，只等黨主席朱立倫開口。

侯友宜最新總統民調支持度下滑，反觀民進黨的副總統賴清德穩如泰山，近侯人士則說，侯友宜雖認為民調是「浮雲」，但也是會擔憂。

黨務主管表示，朱立倫宣布徵召，很明顯就是對準新北市長侯友宜，黨內定於一尊氣氛濃厚。

近郭人士表示，郭台銘仍未放棄選總統，自上次和新竹市長高虹安合體後，接下來會有愈來愈多這類型或是參拜的公開活動，也會密集拜訪，「這局還有變數」。

朱立倫強調，國民黨一定要努力團結一切可以團結的力量，爭取所有可以爭取支持的朋友，黨有責任幫主要候選人排除障礙、爭取更多支持，必須團結所有藍軍力量，同時要爭取所有非綠朋友一同來打拚，唯有爭取更多力量、更多朋友，才有可能為台灣未來的和平與安定、為民眾好日子來團結勝選，「我們一起加油、一起努力」。

有關提名時程，據了解，最晚6月總統人選會出爐。

侯友宜 國民黨 提名

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