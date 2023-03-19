黑白集／選策會之亂 國民黨惹一身羶

國民黨選策會風暴，秘書長黃健庭表示，選策會如今造成諸多風波，他也有責任，因此即日起終止選策會運作，回歸黨內提名機制。（記者曾原信／攝影）

國民黨 選策會之亂爆燃三天，緊急道歉滅火；選策會停止運作，回歸原本提名 機制。國民黨徒惹一身羶，汙了形象，掀起世代之爭，撬動朱侯心結，朱立倫和整個黨都受傷不輕；不過，逼出侯友宜表態，最後清廉價值勝出，也不能說全無所得。

犯一次蠢是呆，若接連犯蠢，就不能稱為呆，只能說是爛。當年朱立倫首任黨主席主導不分區立委提名，雖提了專業人士，卻難掩派系角力和利益分贓之實，慘收史上最爛名單罵名；三年前吳敦義任黨主席，又因提名單爭議，再奪史上最爛封號。

但看這次選策會名單，清一色老面孔，更充斥爭議人選，雖稱只是為艱困選區覓才，但選民怎可能接受「毒樹的果實」？最新民調顯示，解決黑金問題的信任度，國民黨只有民進黨 、民眾黨的一半，國民黨能不警惕嗎？

就在國民黨深陷選策會泥淖之際，民進黨也截止黨內總統初選登記，確定將由副總統賴清德披掛上陣。賴清德定於一尊，順勢請辭大法官提名審薦小組召集人，迅速清理學倫、黑金、憲法等幾個大戰場。相較藍營不斷自爆，聲勢消漲明顯。

民進黨執政七年，爛人爛事不可勝數，「討厭民進黨」成為全民最大黨，但這絕不等於喜歡國民黨。民進黨治國無能，選舉無敵，未來十個月，國民黨已經沒有犯錯的空間。

（轉載自聯合報）