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未打仗先內亂 國民黨如何選下去？

記者 王寓中、陳洛薇

國民黨支持者這兩天焦慮爆表，一個選策會，就把國民黨攪得天翻地覆，黨內分崩離析。朱侯陣營為了選策會爭議鬧得不可開交，而民進黨總統參選人賴清德已定於一尊，2024戰鼓敲響，國民黨卻還不知道誰來選總統。

侯友宜砲打黨主席朱立倫，質疑「黑金復辟」，戰鬥藍、青壯派跟進開火，要求撤銷選策會，直指「朱家天下傅家黨」，抨擊朱重用傅崐萁、李全教，不顧社會觀感。明年選舉在即，要披國民黨戰袍參選者，不希望受黨連累，自然急著表態與黨切割。

朱立倫就任黨主席後推動同舟計畫，找回地方派系人士，政治是妥協的藝術，民進黨提名要兼顧各派系平衡，被黨產會收回不少黨產的國民黨，打選戰需要人脈更需要資源，但總要找一些形象清新的新血，不能不顧社會觀感，檯面上曝光的全是派系、黑金爭議人士。

朱立倫找傅崐萁「同舟」就引發反彈，去年九合一選策會也找傅崐萁，還傳出傅自認操盤手，直到黨內議論，傅轉趨低調，風波才平息。這次，朱又因傅崐萁、李全教爭議，威信盡失。

不過，黨內檢討朱立倫，侯友宜身為黨內呼聲最高的潛在總統參選人，這次大動作切割黨中央，將朱立倫和國民黨與「黑金」連結，塑造自己「反黑金」的改革形象，也是踩著自己的黨往上爬。

侯友宜對黨的事務一向保持距離，全黨拚公投，他「歲月靜好」惹怒眾人，南投立委補選選前之夜，朱邀侯站台，侯拒絕。九合一勝選後，挺侯陣營一下要黨拿出提名辦法、要朱親口說絕不會選總統，又要全黨徵召侯，侯遲不表態，如今重砲轟黨中央，形同為參選總統表了態，侯看似為正義發聲，贏得不少掌聲，但既然表了態，對國民黨的事還能不沾鍋、不禍福與共嗎？

備戰總統大選，賴清德領導民進黨高喊清廉、強化黨內排黑，對引發爭議的大法官審薦小組召集人都請辭止血；國民黨過去急於擺脫「黑金」的標籤，如今又自己貼上，昔日執政時不在乎江山政權，情勢大好時如此，如今敵人兵臨城下也是如此，未打仗先內亂，國民黨還要不要選下去？

國民黨 侯友宜 民進黨

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