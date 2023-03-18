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選策會爭議 朱侯再通話：另設提名委員會

台灣新聞組／台北18日電
新北市長侯友宜昨說面對黑金「一定要嚴峻拒絕」。（記者葉信菉／攝影）
新北市長侯友宜昨說面對黑金「一定要嚴峻拒絕」。（記者葉信菉／攝影）

國民黨選策會名單被質疑「黑金復辟」，黨內反彈聲浪昨天持續重批黨主席朱立倫，為朱叫屈的也砲火全開，甚至傳出2024總統徵召提名作業有可能生變。據了解，為勝選大局，繼前天通電話後，朱立倫與新北市長侯友宜昨天再度有「深度互動」，雙方獲致「共同承擔責任」默契；選策會角色將調整，朱昨天宣布將另成立提名委員會，選策會的提名權將被提名委員會取代。

國民黨選策會名單惹議，傅崐萁被質疑代表主席朱立倫（圖）。（記者林伯東／攝影）
國民黨選策會名單惹議，傅崐萁被質疑代表主席朱立倫（圖）。（記者林伯東／攝影）

據了解，在「中央選戰策略會報」引發爭議後，黨中央比照去年九合一選舉模式，在選策會之上，再成立「中央提名委員會」，由黨主席親任召集人，立委提名再成立提名委員會，侯友宜是否加入與朱立倫共擔立委提名重任，是黨內接下來最關注的焦點。

國民黨選策會成員名單引爆爭議，遭點名黑金的選策會成員傅崐萁昨呼籲侯友宜公開宣布參選2024總統，若侯認為選策會不理想，請侯接管，「樂觀其成」，台灣需要英雄，希望侯友宜能夠承擔大任。

藍選策會成員傅崐萁（圖）昨嗆侯友宜應表態選總統。（記者潘俊宏／攝影）
藍選策會成員傅崐萁（圖）昨嗆侯友宜應表態選總統。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨青壯派接續開砲向主席朱立倫喊話，先前因對選策會名單怒辭文傳會副主委的鍾沛君昨建議，直接廢棄選策會，回歸初選與黨的常設組織，並說「全國百姓都看著本黨自我毀滅中，看著傅崐萁踩在你頭上，你真的無感？」對於傅崐萁昨對侯友宜開嗆，鍾沛君說，她不知道現在國民黨究竟是「傅主席」還是「朱主席」當家？為什麼會由傅委員公開比手畫腳、點出由誰來接管？

台南市前議員謝龍介則暗批傅崐萁，「侯市長承擔的多不多黨內都很清楚，有沒有承擔不是你個人指指點點」。

中廣董事長趙少康昨表示，選策會沒本事也沒公信力，應立刻撤銷止血，外界現在看國民黨立委傅崐萁就是代表朱立倫，朱立倫要撇也撇不清，為何要做一個「沙袋」讓民進黨打？看不出來哪裡精明，「其實蠻笨的」。

另據台北中國時報報導，王鴻薇昨接受廣播節目專訪時痛斥，「兩個大男人到底要有什麼心結？拜託你們，一個是黨主席、一個是最強母雞，未來大家都應該想方設法讓侯友宜順利出線。」最後也對朱侯提出警告，「你們倆如果讓這樣的氣氛繼續蔓延，大家記不記得馬王之爭的結果？」

藍選策會成員傅崐萁（圖）昨嗆侯友宜應表態選總統。（記者潘俊宏／攝影）
藍選策會成員傅崐萁（圖）昨嗆侯友宜應表態選總統。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨選策會名單惹議，傅崐萁被質疑代表主席朱立倫（圖）。（記者林伯東／攝影）
國民黨選策會名單惹議，傅崐萁被質疑代表主席朱立倫（圖）。（記者林伯東／攝影）

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