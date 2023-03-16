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3人曾涉案…藍選策會名單惹議 新北議長嗆朱立倫

記者劉宛琳、潘才鉉、程遠述╱台北16日電
國民黨主席朱立倫(左)15日主持中常會，會中通過選策會名單，因部分人選被認為有爭議，引起黨內不滿。(記者林俊良／攝影)
國民黨主席朱立倫(左)15日主持中常會，會中通過選策會名單，因部分人選被認為有爭議，引起黨內不滿。(記者林俊良／攝影)

國民黨中常會昨天通過明年立委選舉「中央選戰策略會報」，將制定立委提名作業時程及推動促進協調整合、審核建議輔選方式暨提名名單，召集人由秘書長黃健庭擔任，但因成員包括曾涉賄選的台南市前議長李全教等爭議人士，引發黨內不滿；台北市議員鍾沛君開出第一槍，宣布即日起辭去國民黨文傳會副主委職務。

選策會名單還包括立委傅崐萁、前台北縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前桃園代理縣長黃敏恭、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順等人；兼任中常委的新北市議長蔣根煌以「恐有球員兼裁判」之嫌，反對傅崐萁納入名單，傅在場不發一語，最後黨主席朱立倫拍板通過名單。

傅崐萁會後被問到要爭取連任又兼選策會委員是否有利益迴避問題？傅未正面回應，反指民進黨一樣是各系統來整合大家意見，他尊重國民黨各方意見。

不具名立委認為，選策會不僅要公平公正協調候選人和艱困選區，也代表國民黨形象，結果都是些老面孔，其中三人過去涉案；國民黨之前大罵台南市議長賄選，這次竟找回賄選議長，這不是打自己臉嗎？朱立倫此舉不是讓有機會代表國民黨出征2024的新北市長侯友宜和其他立委候選人為難嗎？

北市議員鍾沛君說，民進黨籍台南市正副議長邱莉莉、林志展賄選被訴，公職民代猶在砲轟民進黨黑金，主席卻提名同樣賄選判刑定讞的李全教入選策會操盤台南立委提名，「從此時此刻起，黨還有何面目再批評民進黨黑金？未來被提名參選立委的同志又有何面目監督民進黨黑金？」

她說，傅崐萁炒股入獄前科姑且不論，自己參與提名也角逐提名，大剌剌「球員兼裁判」，公平性何在？去年，傅在廣播節目中公開針對國民黨桃園市長與台南市長提名發表「民調不是唯一考量」說法，近期又有所謂「親朱人士、黨內人士、知情人士」頻放話「大局條款、戰力值」等初選機制，黨中央何時要調查？

提名 國民黨 民進黨

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