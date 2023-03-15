張善政：鄭文燦縱容 8年306場開工典禮

桃園市長張善政接受本報專訪時表示，前市府愛辦活動累垮基層，但內控失能、監工不實，前市長鄭文燦「這樣的縱容，也該負責」。（記者鄭國樑／攝影）

桃園市長張善政 就職將滿100天，外界關心「桃園大祕寶」公共工程體檢進度。隸屬「北景雲計畫」的桃園八德運動中心曾發生羽球 場天花板崩塌事件，張善政接受本報系聯合報專訪時首度表示，下周五他接受監委約詢時將說明北景雲計畫缺失，被通報列管高達226項，桃園眾多工程缺失來自前市府內控失能。

張善政也指出，前市長鄭文燦縱容局處首長，養成愛辦活動博取掌聲的官場文化，施工期間PCM（委託工程專業管理）有四名專任管理人員和土建人員違約兼職，監工不確實。但鄭文燦昨晚截稿前未回應。

張善政指出，前市府工務主管管理失能，光是開工等典禮八年內就辦了306場，幾乎不到十天就辦一場活動，累垮基層，加上人力與能力不足應付各類工程，才讓眾多因素造成骨牌效應，甚至賠上人命和政府形象。

張善政表示，站在公務員角度出發，相關主管沒有替基層爭取到可發揮專業的空間，卻愛辦活動博取掌聲，「這種局長真的該辦」；先不管鄭文燦是否有缺失，當初如何授權，「這樣的縱容，也該負責」。前市府動不動就動工的文化，只是冰山一角，一個部隊應該要練兵，如果都在辦活動，怎麼打仗？

北景雲計畫包括八德國民運動中心、大湳消防分隊廳舍和大湳社福館三項工程，八德運動中心羽球場在去年九合一大選期間天花板崩落，驚悚畫面登上國際媒體；北景雲遭檢討，監院卻在選後發函約詢張善政，外界質疑「搞錯對象」。

張善政表示，站在監察院角度，如果北景雲統包工程缺失全貌要更完整，鄭文燦提供的資訊會有幫助，監院想要完整資訊就應行使職權，「不該因對方是行政院副院長而有所顧慮」；若鄭文燦和相關人員主動前往說明，也是做法之一。

張善政指出，負責北景雲計畫監工的PCM單位，依市府合約應全職監工，但嚴重兼職，二名專任人員分別在桃園另一工地兼職332天、在台北一處工地兼職580天，二名土建人員則是一人在台北兼職464天、一人在桃園其他工地202天，監工北景雲不確實，難怪產生上百缺失。

桃市府統計，目前補救體檢三大案工程缺失至少要花近九億，其中平鎮文化公園地下停車場原興建工程經費近三億元，因結構計算疏失崩塌、全案重建改為鋼結構設計，總經費調整至五億，後又追加二億至七億，其中六千萬會向相關責任者求償，目前司法審理中。

楊梅區公所新建大樓工程經費7.8億元，補救多花約1億；竹圍漁港浮動遊艇碼頭損壞的浮箱體約4000萬元，全數修復15座約需855萬。北景雲計畫統包工程總經費逾12億，缺失改善全屬保固責任，由廠商負責。

「體檢工程絕非清算前朝。」張善政說，他很感謝鄭文燦爭取經費和提點工程優先順序，但市府得花好幾億補救缺失，現在體檢，未來也能省錢，用以興辦更多社會福利 ，更能造福市民。

張善政逐漸減少補助地方社團，他說，以前大家都聽過「鄭市長時代要五毛不只給一塊」，但他接手的市府已進入建設高峰期，財務負擔大，有些福利要踩煞車，不能再照單全收。

他表示，監院去年糾正桃市府濫用公益彩券盈餘補助社團活動，市府已返還六千多萬元，後續還要還一億多，市府已決定未來社團最高補助活動五萬元，「以前給十萬，現在砍到五萬，社團唉唉叫」，但彩券盈餘用途要正當合法，「鄭市長做這件事，我不認同，也不會跟著做。」