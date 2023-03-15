年年缺水 藍委批編列1807億預算如打水漂

南部水情嚴峻。(圖：高雄市水利局提供)

全台水情吃緊，國民黨 立委王鴻薇昨天表示，曾文水庫蓄水量已降到12.7%，白河水庫也只有19.8%，民生、工業用水都受到影響，政府2017年至今已編列1807億元預算 救缺水，結果卻還是年年缺水，「請問這1807億元跟打水漂有什麼不同？」

王鴻薇表示，前瞻基礎建設第三項是「水環境建設」，蔡政府執政7年，6年都花大錢救缺水，結果還是年年缺水；如今執政最後1年了，蔡英文 還是只能要民眾多節水、省水，再說要政府調水、找水，蔡英文的治水無方，在位極長的經濟部長王美花絕對難辭其咎。

她說，不要忘了核2廠2號機已除役，若要將如此不穩定的水力發電來補電力，極端氣候下，問題只會更加嚴重與不穩，最受影響的還是台灣人民。

國民黨立委馬文君也批評，政府在水電資源分配上，最先被犧牲的總是農業。她說，政府將大多數水電資源撥給工業大戶使用，缺電時，民生用電先被分區停電，面臨缺水、乾旱，農民苦等不到天降甘霖，只能仰賴水庫，但政府卻雨天收傘般率先限制農業用水，犧牲農業，如今缺電又要調水供電，再拿農民祭旗，「政府不願承認缺水缺電，而是以解決不了根本問題的補助為唯一對策，蠻橫輾壓農業」。

民眾黨立委陳琬惠也指出，政府說要打造「韌性」農業，如今只剩「任性」不給水；節流最大的困境來自全台各地自來水管線逐漸老化，且道路長期受重車行駛輾壓、工程不斷挖修，加上地震頻繁，導致管線普遍嚴重受損，造成全年漏水率13.6%，漏水量約四億多萬噸，相當於四點六座南化水庫蓄水量。台灣水資源大量流失，「降漏」才能節流，政府應加快汰換水管速度、增設中流儲水設施，全面調查農業縣圳道缺漏，盡快安排修繕。