在野批綠「以火廢核」 別為鞏固神主牌毀大家

經濟部長王美花13日表示，受俄烏戰爭等因素影響，電價考慮納入調整。（記者許正宏／攝影）

核二廠二號機今停機除役。國民黨 立委吳怡玎昨偕民間團體舉行記者會指出，台電去年電價調漲8.4%，仍大虧2600多億元（台幣，下同，約85億多美元），能源政策重押天然氣是虧損主因；民進黨 做的不是「展綠廢核」，而是「以火廢核」，希望民進黨政府把能源政策交給專業，不要為鞏固自己神主牌而毀了大家。

吳怡玎指出，核二廠二號機除役後，大家關注的不只有缺不缺電，也關心電價會不會愈來愈貴、空汙問題愈來愈嚴重；根據今年1月統計，每度電不同發電方式成本，核電一度為1.4元，火力發電每度4元、民營電廠購入每度5元。

核能流言終結者創辦人黃士修表示，福島核災已滿12周年，近年國際已用行動證明「核電正在回來，且核能是綠能 」；台灣非核家園政策堅持走向廢核，德國、日本都已轉向，台灣卻是地球上唯一的化外之地，正在用昂貴的綠能取代便宜的綠能。他說，目前抽蓄水力一度電要6元成本，經濟部拿光電抽水，一度電也要5.5元，很遺憾當全球走向核能新科技，台灣卻持續被某些利益團體綁架。

黃士修說，內政部前部長徐國勇曾說「太陽公公不會給回扣」，但這幾年證明「光電廠商會（給回扣）」，這些自稱環保團體的反核團體，看到風電光電業者圈錢、炒地皮，卻持續護航利益結構，「綠電根本是血電」。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法說，台電今年預估虧損高達3200億元；待核一、核二退場後，會造成260億度電力缺口，不論用煤、風、光再生能源或其他外購電力補上，都會是鉅額成本支出，最後都是從納稅人的口袋掏錢；要達成2050年碳中和的目標，將核能發電納入能源政策規畫是唯一途徑。

楊家法說，根據試算，等到2025年後三座核電全退場，用外購電力補上缺口，依照今年的外購電力成本，一年至少要多支出1400至1600億。