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基捷經費爭議 在野轟林右昌換位置換腦袋

台灣新聞組／台北12日電
內政部長林右昌當基隆市長時，主張基捷的經費要由中央支出。(本報資料照片）
內政部長林右昌當基隆市長時，主張基捷的經費要由中央支出。(本報資料照片）

基隆捷運經費爭議，基市府公文顯示，前市長林右昌曾主張希望中央負擔基隆捷運後續建設經費，遭質疑「林部長打臉林市長」。在野黨立委昨天齊轟林右昌，換了位置就換腦袋，中央應負起責任，民進黨立委則說，基捷經費爭議是標準政治口水戰。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，林右昌當市長時主張基隆捷運的經費要由中央出，和國民黨團主張一致，但現在當上政府高官，卻改變立場。曾銘宗說，別讓人覺得當完兩任基隆市長後，只是拿基隆當墊腳石。

民眾黨立委邱臣遠說，基隆捷運路廊橫跨三縣市，需要中央出面協調，包括經費預估興建營運等，需要務實理性科學評估，不該選前一個樣選後又變調。

民進黨立委莊瑞雄則說，基捷中央補助逾70%，相較新北、台北、桃園、台中、高雄等地捷運補助款，基隆是軌道建設中央補助最多，並沒有受到委屈，現在掀起基隆捷運經費爭議，是標準政治口水戰。

交通部長王國材表示，捷運、鐵路相關補助是全台一致的，基隆市跟另外兩個直轄市相比，財務狀況確實較差，負擔還是很辛苦，可考慮進行沿線土地開發。本周會先派次長與基隆市政府溝通。

基隆市長謝國樑說，很期待交通部來協商，站在市民的立場，他會看好市民的荷包。至於過去基隆捷運發生的點點滴滴，他說，「過去的就讓他過去」，不要糾結在過去了。

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