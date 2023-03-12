黨徵召漸明朗 藍內部：不用催侯表態 按部就班不內耗

國民黨主席朱立倫(右)將不納入總統民調，黨內人士說，黨徵召新北市長侯友宜(左)的態勢會漸明朗。(本報資料照片)

國民黨 力拚2024，面對民進黨即將展開提名 ，藍營內部認為，目前人選仍以新北市長侯友宜 、鴻海創辦人郭台銘實力較強，只是民調最高的侯友宜迄今沒有明確動作，恐是擔憂「落跑」問題引發負面效應，但比起上屆提名的「內耗」，黨徵召侯的態勢會愈來愈明朗，只要按部就班，面對大選沒那麼緊張。

侯友宜去年成功連任新北市長後，對於參選總統始終沒有鬆口。一名藍營中南部立委選戰操盤手表示，侯友宜可能是因怕有「落跑」問題，擔心重演上屆候選人韓國瑜選上市長不久就參選的負面效應，他認為，國民黨內不用急著催促侯友宜表態。

這位選戰操盤手表示，黨中央上周傳遞朱立倫不會參與總統初選的動作，有助立委選情；因為侯友宜與黨內其他潛在人選的民調有落差，不少區域立委都認為，「侯友宜就是可加溫立委選情的人選」，等提名具體出來後，侯再立即進入選舉模式就可，現在保持穩健就沒有問題。

國民黨立委李德維表示，黨中央的表態有助於黨內團結，而且他認為現在時間夠早，侯友宜保持現在的步調沒問題，等黨中央正式確定提名狀況，他相信侯友宜「一定有所準備」，按部就班就好。

一位藍營六都立委也表示，比起侯友宜尚未表態，大家先前比較擔心的是國民黨內再次上演上屆總統初選機制，一直不確定、一直改，前黨主席吳敦義被說「有心操作」等負面資訊，都一再造成黨內「內耗」。

這位立委認為，現在黨中央已經「表態」，且黨內各方說法都傾向協調徵召，且和過往相比，提名時程也沒延遲，侯等正式機制出爐再一舉表態，以選舉氣勢、衝高民調來考量，都不是壞事。