朱立倫不納民調不等於不參選 蔡正元：必要仍會親征

國民黨祕書長黃健庭說，主席朱立倫已表態總統初選民調不用納入自己。(本報資料照片)

國民黨 祕書長黃健庭前天中常會後轉述，國民黨主席朱立倫已表態總統初選民調 不用納入自己。國民黨立委洪孟楷9日說，局勢已經撥雲見日，畢竟當總教練就沒有上場打球的問題。但前立委蔡正元仍認為，邏輯上不能這樣解釋，萬一初選有特別狀況，必要的話，黨主席還是會御駕親征。

台北中國時報報導，對於朱立倫透過黃健庭表態不將自己列入民調初選，多數國民黨立委都持正面看法。國民黨立委林為洲說，「給主席比個讚」，這對於總統提名 來說算有個進展，對未來總統大選有正面幫助，但對區域立委來講，母雞能夠因此愈早定案愈好，大家可以早點進行選舉活動，團結勝選。

但蔡正元接受媒體專訪時卻指出，朱不納入初選民調，是否就能代表朱立倫完全放棄參選？「邏輯上不能這樣解釋」，因為萬一初選過程有特別狀況，有必要的話，是不是黨主席還是要御駕親征？雖然這是不太好的思考，不過確實是預防萬一的作法。

國民黨立委王鴻薇表示，朱立倫排除在總統候選人之外，及民眾黨主席柯文哲傳以總統候選人身分訪美，是近期的「兩個明朗」，代表朱不選總統外，柯也沒有要當郭台銘副手，排除了「郭柯配」，國民黨的方向就不像過去一樣混沌，現在慢慢明朗化，但還是希望能加速。

不過，媒體人黃暐瀚質疑，朱立倫不把話說清楚，且雖然說初選民調不列入他自己，但因為外面媒體做民調還是有朱立倫，還是看得到朱的支持度。蔡正元說，「顯然他們是故意的」。

黃暐瀚也認為，朱立倫說不納入民調說法很怪、不科學，朱立倫自己就是知名政治人物，就算黨內不列入，各大民調也都會有，朱應該說清楚，「民調會有我，但我不參選」。

蔡正元分析，選舉民調一定有互比式跟對比式，朱立倫沒有放棄直接參選的機會，且黨內確實有人在拱朱，但這效應不強，朱的民調處於弱勢，「朱立倫參選的門票，不容易拿到」。