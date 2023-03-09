新聞評論／再毀形象？馬祖阿兵哥沒肉吃「求救」 曝軍情大問題

疑似馬祖駐軍在沙灘上寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等「求救」字樣。(取材自臉書)

馬祖離島西莒沙灘，出現阿兵哥寫字「求救」宣稱沒肉吃；消息如野火燎原，政論名嘴與網紅爭相發表評論。兩天後，事件始末逐漸釐清，「斷糧」其實遠不及渲染嚴重卻仍一路延燒，再度重創國軍形象。當兩岸對峙日益升高，軍方卻動輒成為過街老鼠；蔡政府不斷提升戰備，卻冷冷坐視國軍形象受辱。這樣的民心與士氣，真的足以因應戰事嗎？

莒光鄉是馬祖離島，近日遭遇物資運補不足。原因是，唯一經營基隆航班的貨輪「新華一號」故障停航，貨品須由主島南竿轉購。官兵食品來源與一般島民不同，軍租貨輪「明福八號」每10天運抵南竿，再分送各島；但由於風浪與船隻故障，最近兩班運補皆取消。西莒守軍庫存生肉告罄，3月4、5日餐的肉食主菜改採罐頭肉品；5日是星期天，官兵在島休假，沙灘大字報出自剛登島的軍事訓練役男之手。當地經營旅遊、也曾參選鄉代的網紅陳竑任拍照上網，馬上成為火熱議題。

馬祖對外交通易受天候影響，因生活條件差，莒光官兵每月副食預算 比台灣本島多1000元(台幣，下同，約32美元)，薪資加發9790元。前線據點囤儲大量罐頭與野戰口糧，即使運補狀況正常，也須定時食用；對曾在外島服役的官兵，吃罐頭是共同回憶。此次運補中斷，若說使守軍陷入饑寒乃至影響戰力，絕對是誇大。但僅服役4月的役男想法顯與老兵不同，看到罐頭便抱怨；再加上流行的爆料文化，立刻炸開。

四個月役期制的實效，長期飽受質疑。役男雖穿著軍服，卻缺乏身為軍人的認知，更未想過在營外大書「沒肉吃」是暴露軍情的危險行為。這源於現代年輕人草莓文化，也與幹部無心訓練有關，只求他們早日退伍。國防部 不滿訓練草率，要求軍訓役男派往一線部隊體驗；但從本案與其他多起犯上或傷亡意外，證明只是徒增基層負擔。也可預見，未來延為一年的義務役，訓練及管教問題都不容易。

台灣社會，充滿這類矛盾心理。蔡政府不斷掀高兩岸對峙情勢，強化兩岸人民彼此惡感；但對於如何強化台灣的防衛，除了繼續提高軍購，並未見在人員與士氣上有任何著墨。《日經新聞》醜化台灣退休 軍官出賣情資，蔡政府冷漠以對，任憑民眾對軍人指指點點。西莒「食無肉」事件，主政者也任由四面八方的矛頭指向軍方，不管聳動的網路文化如何渲染事實，撕毀所剩無幾的國軍形象。

以這次西莒事件為例，島上長期物資緊張，各方並未關注；一遇阿兵哥沙灘寫字，立刻成為舉國焦點。再如近期傳出多起軍中男女官兵的桃色事件，顯示軍中文化受常民文化影響日深，已今非昔比。軍方對此深以為苦，但其頭痛醫頭、腳痛醫腳的制式反應，卻反而使自己愈陷愈深，讓外界覺得軍中腐氣沉沉，無可救藥。

朝野政黨都宣稱重視國防，實則常常不客氣消費軍方。藍營看到軍中出糗，立刻當成修理蔡政府的機會；綠營在野時對國防部口誅筆伐，執政後搖身變成軍人靠山，藉此對異己者大扣叛徒帽子。日經新聞稱「外省人把持台灣軍隊」、「退伍軍人通共常態化」；綠營人士立刻奉為讜論，可知他們心裡仍充滿仇軍情結。

孫子兵法說，「上下同欲者勝」。但台灣社會的撕裂，顯距此愈來愈遠。最須團結的國軍，在政治拉扯下，內傷遠超乎想像。政治人物與意見領袖都需多一分珍惜，不能把軍人當成無限卡來用。政府高層意圖挑釁惡鄰換取政治紅利時，更須警惕：看似威武的行伍，潛藏脆弱的罩門。