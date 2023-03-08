黑白集／國軍內憂外侮 三軍統帥人呢

國軍衰事連連。先是遭到日經新聞誣衊退休 軍官向中國大陸出賣情報，以省籍分化軍民感情；接著馬祖前線斷糧，官兵沙灘刻字求援。蔡總統屢稱國軍是捍衛區域和平的鋼鐵勁旅，但這兩件事，讓國際以為台灣軍心渙散。她每到部隊必喊「我是三軍統帥」，但國軍遇到內憂外侮時，大統帥卻只會發個聲明了事。

對比府院黨賣力澄清「疑美論」，為美國背書對台堅若磐石，蔡政府真的不在意國軍忠貞遭日媒玷汙？邱國正說，已向總統報告「茲事體大」；但總統也只交代外交部嚴正抗議，日媒則以「遺憾」回應。三軍統帥呼喊「備戰」，卻不力挺軍心士氣，彷彿路人，榮辱無關。

蔡總統當黨主席時力挺林智堅 ，下令全黨指鹿為馬。她當三軍統帥，自詡「國軍最強靠山」；但國軍受辱，她卻沒有強力駁斥，力挺國軍。統帥態度既然鬆軟，上行下效，阿兵哥吃不好，便不顧軍紀刻字求肉。

近年軍紀事件頻傳，黃黑賭毒貪罄竹難書，然而三軍統帥只會利用國軍打造個人形象，無視武德敗壞折損人民信任。她如把官兵拍馬當成擁戴，小兵載歌載舞視為士氣昂揚，軍隊戰力可想而知。

美國想把台灣變成巨大軍火庫，只重防禦本島，作戰計畫不見金馬防衛計畫的討論，也難怪國防部 放生馬祖官兵。囤再多軍火，要交給草莓兵用嗎？