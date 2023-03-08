我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

黑白集／國軍內憂外侮 三軍統帥人呢

黑白集

國軍衰事連連。先是遭到日經新聞誣衊退休軍官向中國大陸出賣情報，以省籍分化軍民感情；接著馬祖前線斷糧，官兵沙灘刻字求援。蔡總統屢稱國軍是捍衛區域和平的鋼鐵勁旅，但這兩件事，讓國際以為台灣軍心渙散。她每到部隊必喊「我是三軍統帥」，但國軍遇到內憂外侮時，大統帥卻只會發個聲明了事。

對比府院黨賣力澄清「疑美論」，為美國背書對台堅若磐石，蔡政府真的不在意國軍忠貞遭日媒玷汙？邱國正說，已向總統報告「茲事體大」；但總統也只交代外交部嚴正抗議，日媒則以「遺憾」回應。三軍統帥呼喊「備戰」，卻不力挺軍心士氣，彷彿路人，榮辱無關。

蔡總統當黨主席時力挺林智堅，下令全黨指鹿為馬。她當三軍統帥，自詡「國軍最強靠山」；但國軍受辱，她卻沒有強力駁斥，力挺國軍。統帥態度既然鬆軟，上行下效，阿兵哥吃不好，便不顧軍紀刻字求肉。

近年軍紀事件頻傳，黃黑賭毒貪罄竹難書，然而三軍統帥只會利用國軍打造個人形象，無視武德敗壞折損人民信任。她如把官兵拍馬當成擁戴，小兵載歌載舞視為士氣昂揚，軍隊戰力可想而知。

美國想把台灣變成巨大軍火庫，只重防禦本島，作戰計畫不見金馬防衛計畫的討論，也難怪國防部放生馬祖官兵。囤再多軍火，要交給草莓兵用嗎？

退休 國防部 林智堅

上一則

hold不住...營養午餐雙北喊調 中南部觀望

下一則

冷眼集／整碗捧去或節制權力 在蔡英文一念間

延伸閱讀

日媒指台退伍軍人共諜多 防長：已3管道嚴正抗議

日媒指台退伍軍人共諜多 防長：已3管道嚴正抗議
日媒賣國假新聞 藍委酸：怎麼不關3天

日媒賣國假新聞 藍委酸：怎麼不關3天
日媒：國軍充斥外省人 馮世寬駁斥：放屁

日媒：國軍充斥外省人 馮世寬駁斥：放屁
馮世寬痛斥日媒汙辱退伍軍人 綠委提案退輔會調查

馮世寬痛斥日媒汙辱退伍軍人 綠委提案退輔會調查

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金