南投敗選藍找戰犯 侯友宜：各有各角色

新北市長侯友宜（右）與台北市長蔣萬安（左）6日參加「觀光經濟論壇」，並肩而坐互動頻頻。(記者許正宏／攝影)

新北市長侯友宜 在南投補選選前之夜未站台，有黨內人士要求黨中央重新考慮總統候選人。侯昨天表示，每個人有每個人角色，黨有黨的角色，自己是新北市長，有新北市長角色。台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都為侯友宜緩頰，認為未來國民黨 要更努力、更團結。

南投立委補選失利，引發國民黨檢討敗選「找戰犯」風暴，張善政昨受訪說，沒有必要「找戰犯」，選輸了就檢討出原因，大家會更加團結，努力把下一仗打贏最重要。

蔣萬安表示，南投補選期間，侯友宜實際到南投輔選，選前也錄製影片助陣，大家都很盡力幫忙。

侯友宜回應，自己是新北市長，轄區幅員遼闊，自己有新北市長的角色要扮演，希望大家都能齊心協力，為中華民國 台灣做事；選舉是一時的，贏得選舉的人，更應該積極為國為民做事，虛心檢討、調整步伐，扮演不一樣的角色，更要為國家為人民做事，只要同心齊力，相信中華民國台灣會變得更好。

另傳國民黨主席朱立倫曾邀請侯友宜參加南投選前之夜卻遭婉拒，也傳侯私下找學者惡補國際學分，才減少公開行程。侯說，最近雖然減少公開行程，但其實都是花時間在跟局處首長開會，與區長、里長解決列管案子；新北市政工作非常龐大，所以不管是公開的，還是沒有公開的，幾乎行程都是滿檔。

部分藍營人士認為認為南投敗選主因是不團結，希望黨中央盡快提名侯友宜參選總統。侯表示，每個人有每個人的角色，自己只有一個願望，就是大家好好認真為這塊土地、為國家、為人民多做一點事，讓國家能快速進步，人民能穩定生活，「這才是我們最大的心願」。

馬英九前天點名黨中央、林明溱要深入檢討，林昨表示，他為國民黨再戰，夠犧牲了，馬英九不知情還點名檢討，他感到委屈傷心。

民進黨立委鄭運鵬則表示，侯友宜看起來就是哪裡有風險就窮盡手段先閃，「當官只要粉飾太平，難怪歲月靜好」。