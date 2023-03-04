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謝長廷表示遺憾 要求日經平衡報導

台灣新聞組／台北4日電
一名網友在網路社團「記者爆料網」中張貼照片，稱「日本經濟新聞社被我潑尿」。(取材自「記者爆料網」)
一名網友在網路社團「記者爆料網」中張貼照片，稱「日本經濟新聞社被我潑尿」。(取材自「記者爆料網」)

日媒報導指台灣有高達九成的退役軍官前往中國大陸涉以軍事情報換取金錢，行政院長陳建仁昨天在立法院備詢時表示，日本媒體報導子虛烏有。駐日代表謝長廷表示，日本經濟新聞報導是不實訊息，昨天一早到日本經濟新聞報社遞交文書，指該訊息未經確認和查證，傷害國軍名譽甚大，以書面表達最深遺憾，要求平衡報導。

本報系聯合報報導，謝長廷表示，代表處昨天下午已進一步將退輔會主委馮世寬在立法院的答詢內容，追加補送給該日本經濟新聞報社，要求平衡報導。

馮世寬前天聽聞後爆粗口罵「放他媽的屁」斥內容胡說八道，民眾黨主席柯文哲昨說，「我覺得馮世寬的表現是完全正常的」，作為軍人遇到這樣不符現況的報導當然會生氣、抗議。

陳建仁表示，日本媒體報導子虛烏有，國防部跟外交部也都加以澄清，謠言止於智者，對國軍忠誠度很有信心。

昨天有網友在網路社團張貼兩張照片，指稱「日本經濟新聞社被我潑尿」，日經台北辦位於松山區敦化北路，松山分局接獲相關情資展開調查，發現一名男子中午進入日經商辦大樓，在一樓保全處填寫姓名資料、拜訪樓層和單位；男子離去後，日經辦公室玻璃門上留有不明液體，經調閱相關監視器比對，鎖定是年約四十歲的田男。

台北中國時報報導，劉世芳前日提案要求清查，媒體人黃光芹質疑，「是要連整鍋都掀掉？」前立委郭正亮則說，日經新聞有錯，但劉的提案更是「莫名其妙、毫無水準」。

黃光芹昨以「是要連整鍋都掀掉？」為題表示，她有一個共諜檔案，沒有細數，但的確有數十位、殺千刀的退役國軍將、校（最高到中將），販賣情資當共諜；而被惡意的日經新聞誇大渲染有九成之多，且惡意歸納全是外省人所為，同時下結論說，三軍統帥無法掌控軍隊。

郭正亮則表示，日經是有公信力的媒體，但首先國防部長都是外省人這點就錯了，陳水扁用過湯曜明、蔡明憲，馬英九第一任國防部長陳肇敏也是本省人，蔡英文總統任內三任國防部長則都是外省人，日經完全不查證，這維基百科就查得到。

郭正亮更不解，綠委連署要查退休軍人，執政黨立委打擊自己國軍。他強調，包含駐日代表處都要對日經提出抗議，錯這麼大的新聞怎麼可以登出來，綠委也是在分化自己人，莫名其妙、毫無水準。

日本 國防部 馬英九

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