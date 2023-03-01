別再犯錯 蔡英文：讓台灣人尊嚴地活

二二八事件76周年中樞紀念儀式2月28日在台南二二八公園舉行，蔡英文總統（中）頒發回復名譽證書給受難者親屬。(記者劉學聖／攝影)

二二八事件 76周年中樞紀念儀式昨天在台南二二八紀念公園舉行，蔡英文 總統致詞時表示，轉型正義是台灣民主化後責無旁貸的責任；去年9月台南二二八紀念館啟用，讓每個政府知道這些受難者前輩用生命畫下台灣社會公平正義和民主自由的底線，「我們絕對不能再犯錯」。

蔡英文並以近期重新上映的「悲情城市」作為結尾指出，「英勇犧牲的二二八前輩選擇尊嚴，是為了讓心愛家人朋友選擇尊嚴」，「讓台灣人尊嚴地追求自由與繁榮，尊嚴地和世界交往，尊嚴地做自己，是我做總統的責任」，「讓台灣人尊嚴地活，是紀念二二八最好的方式」。

今年二二八事件中樞紀念儀式以「正義匯聚、勇氣延續」為主題，由二二八事件紀念基金會董事長薛化元主持，蔡英文總統向受難前輩獻花致敬揭序幕，行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、內政部長林右昌、文化部長史哲、台南市長黃偉哲等人出席。

蔡總統說，2016年以來，政府推動轉型正義工程，從黨產條例、促轉條例、政治檔案條例，逐步推動立法工作，持續累積成果。在平復受難者部分，共撤銷5983件不法判決；政府並審定清查7572件政治檔案。

另外，去年8月促轉會完成階段性任務，去年9月行政院推動轉型正義會報也已開始召集，以行政院高度整合督導各部會進行，法務部去年底組成平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會，幾天前第一批審查平復不法案件已公布；今年1月成立的權利回復基金會在幾天前完成首批審核作業，這是政府首度全面以賠償、而非以補償態度，修復不法傷害。

蔡總統指出，副總統賴清德2014年擔任台南市長期間，將二二八受難者湯德章的忌日3月13日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，也是今年二二八中樞儀式的主題，紀念前人正義、勇氣，是因為在現在這個時代，正義和勇氣也有重要的意義。

此外，台北市長蔣萬安的蔣家第四代敏感身分，讓北市二二八追思活動風波不斷。鄭南榕基金會等50多個民間團體昨天上街遊行 ，媒體詢問，身為蔣介石後代的蔣萬安是否應該道歉？發起二二八平反運動的律師李勝雄表示，若蔣萬安認為祖先是對的，蔣萬安要承受罪惡，「希望他不要變成共犯，對此事要表明，否則自己會受累。」