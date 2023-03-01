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黑白集／矯情台獨金孫 負了辜寬敏

黑白集
副總統賴清德（左）被外界視為「台獨金孫」，長期獲台灣制憲基金董事長辜寬敏（右）等獨派大老關愛支持。(本報資料照片)
副總統賴清德（左）被外界視為「台獨金孫」，長期獲台灣制憲基金董事長辜寬敏（右）等獨派大老關愛支持。(本報資料照片)

台獨大老辜寬敏逝世，民進黨主席賴清德率先致哀，願辜老安息，「台灣交給我們」。「台獨金孫」賴清德是辜寬敏最肯定的總統人選，甚至曾逼宮蔡英文放棄連任讓位；豈料，金孫如今絕口不提台獨阿公的遺志—正名制憲。

民進黨悼念辜老，不約而同消音「正名制憲」。蔡英文、陳建仁肯定辜老一生捍衛台灣主體性，算是給深綠群眾有個交代；但賴清德僅稱頌辜寬敏在故鄉捐地濟貧。此地無銀三百兩，即是如此這般。

蔡英文執政，辜寬敏成立制憲基金會，推動國家正常化，總算等到民進黨修憲。未料，竟只推個「18歲公民權」，氣得老先生大罵受騙。辜寬敏若身後有知，民進黨從沒少拿他捐款，卻對他台獨志業吝於致敬哀榮，恐怕要涕泗千古。

賴清德為爭取美國支持選總統，言必稱蔡英文「四項堅持」，不再高談台灣前途。賴系人馬澄清美國沒有「疑賴」，但賴神致哀辜寬敏，卻露了餡。愈是迴避對台獨表態，愈凸顯他對美國的忌憚。賴清德能糊弄逝去的恩人，一旦坐上大位，強權壓頂還會以誠待民？

因為辜寬敏，人們看見台獨金孫的矯情，連尊重逝者的人情義理都忸怩作戲。辜老高呼的台獨理想，賴清德竟避諱不言。所謂「務實」的台獨工作者，就是碰到美國爸爸，便將阿公神主牌藏到案桌下。

辜寬敏 賴清德 蔡英文

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