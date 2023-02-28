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蔡壁如：歡迎郭台銘合作 藍憂綠得利

台灣新聞組／台北28日電
國民黨立委主張，應該要用「非綠聯盟」整合鴻海集團創辦人郭台銘（右）與民眾黨主席柯文哲（左）。（本報資料照片）
國民黨立委主張，應該要用「非綠聯盟」整合鴻海集團創辦人郭台銘（右）與民眾黨主席柯文哲（左）。（本報資料照片）

針對2024年總統大選，台灣民眾黨前立委蔡壁如昨天說，歡迎鴻海集團創辦人郭台銘與民眾黨合作，民眾黨會制定出一套讓郭台銘能夠參與的遊戲規則。不過，民眾黨主席柯文哲的妻子、醫師陳佩琪明確地指出，以她目前的觀察，柯文哲百分之百會參選總統，不會當副手。

國民黨立委王鴻薇則主張，國民黨應該要用非綠聯盟去整合郭台銘和柯文哲；雖然郭、柯現不在國民黨內，但以柯二、三成的民調支持度來說，無論如何都不可能小看。她也提醒柯文哲應該思考，三腳督選舉最後一定讓民進黨得利。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，國民黨2024只有一個目標，就是要整合一切在野力量，並推出最強組合，歡迎所有的在野力量一起團結、努力；看到現在荒腔走板的執政黨，唯有團結才能戰勝，讓現在執政黨聽到憤怒的民意。

國民黨立委林為洲表示，國民黨要整合在野力量，推出最強的候選人，完成政黨輪替的歷史任務，因此，郭台銘能不能回國民黨不是重點，能不能整合才是重點。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，郭台銘是很重要的力量，希望能團結所有非綠勢力，打贏選戰；黨內「反郭」聲音確實有，但不是主流，隨著大選時程慢慢出爐，黨中央在處理整合上要更圓融，把負面效益降到最低。

蔡壁如昨天受訪時表示，民眾黨還是會尊重郭台銘的意願，但到目前為止，國民黨沒有積極處理郭回鍋的問題，再加上郭面臨退黨後四年才能申請回復黨籍，且在恢復黨員身分之後，還需要再滿四個月才能登記參選公職，因此理論上郭台銘暫時沒有資格參與初選；在郭回不去國民黨的情況之下，「他跟柯文哲的合作，我覺得是樂觀其成」，郭跟柯合作是一群年輕人及經濟選民的期待。

蔡壁如也說，如果郭台銘願意跟民眾黨合作，民眾黨還是會有自己的制度，未來會討論出一套公開、透明且公正的辦法，不管是在野大聯盟還是非綠大聯盟，希望可以結合一切可動員的力量，下架民進黨。

陳佩琪接受網路節目「下班瀚你聊」訪問時提及，最近有很多人把柯文哲當作副手，「可是就我的觀察來說沒有」，因為他最近都在討論競選辦公室怎麼成立、如何布局2024年總統選戰，「我不是說他一定百分之百，因為要不要選是他自己的事情，至少我觀察到的是百分之百」。

國民黨 郭台銘 柯文哲

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