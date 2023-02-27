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新聞眼／全動法如限制人民的「空白授權」

記者 李光儀
國防部修法管制媒體 製表╱洪哲政
國防部修法管制媒體 製表╱洪哲政

國防部公告修正「全民防衛動員準備法」，除了更名為「全民防衛動員法」，也加大戰時各種管制的力度。對此民進黨立委王定宇說，所有的準備都是希望「備而不用」，達到嚇阻的目的；但從國防部公布的草案來看，顯然不僅止於「備而不用」而已，而是對政府限制人民自由、剝奪財產的「空白授權」。

根據原法和修正草案第二條規定，動員區分可分成二階段：第一階段是「動員準備階段」，第二階段則是「動員實施階段」。對於動員實施階段，該法很明確的說是在「總統依憲法發布緊急命令，實施全國動員或局部動員時期」；但對於什麼叫「動員準備階段」，則並沒有詳細說明，自然也就沒有法制上的定義。

而綜觀整個修法內容，許多動員工作，都是在「準備階段」進行。因此在現行全動法裡，對於各項「動員準備方案」多只要求各部會擬定其準備方案，並未涉及一般民眾的自由、財產限制，也在情理之中。

但修正草案卻不然，直接在「準備階段」就擬定多項與人民權利義務相關的強制性規定。以對新聞和不實訊息處理而言，就要求主管機關「應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃」，並律令「新聞從業人員所屬之事業機構，應配合辦理及提供相關動員能量資料」。

換句話說，如果此法通過上路，各主管機關馬上可以要求所有出版、廣電、網路等平台、服務業者和新聞從業人員，提供所有的資料給政府，以「便於動員」。在所謂「準備時期」並沒有明確法律定義情況下，就是形同「空白授權」，所謂的「主管機關」，可以馬上要求所有新聞媒體提供一切其所需的資訊。

最諷刺的是，草案裡還新增條文，在動員實施時期，「散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元(約14.3萬美元)以下罰金」。這可說就是蔡政府近年來一貫的「打假訊息」政策延續。然而最大問題就在於：從實際情況看，如果不實訊息的來源就是政府，那要如何管制呢？

國防部 民進黨

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