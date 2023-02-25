我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

228前夕 首波平復名單將公布 420人獲清白

記者王聖藜、楊正海／台北25日電
228事件周年前夕，法務部表示將公布首波平復名單。圖為嘉義市日前舉行228事件追思紀念會，與會者排隊在嘉義市228紀念碑前獻花致意。(中央社)
228事件周年前夕，法務部表示將公布首波平復名單。圖為嘉義市日前舉行228事件追思紀念會，與會者排隊在嘉義市228紀念碑前獻花致意。(中央社)

228事件76周年前夕，法務部表示，自承接平復威權統治時期司法不法及行政不法案件工作迄今，已平復「山東流亡師生冤獄案」、「海軍反共先鋒訓練營案」等420位受難者案件，首波平復名單將公告並刊登行政院公報與法務部網站，還給不幸受難者清白名譽及給予家屬應有的公道。

「山東流亡師生冤獄案」發生於1949年國共內戰時，其時，國家強徵中學生為兵，張敏之、鄒鑑和五名師生被視為匪諜遭到槍決；該案涉及百名師生，有的病死在保安處看守所、有人被押解往綠島或內湖新生總隊施以不人道的感化教育

另一件「海軍反共先鋒訓練營案」發生1949年至1954年，時任海軍總司令桂永清中將下令拘捕上千名海軍官兵，以歸俘或思想不純正為由移送到「反共先鋒營」進行思想改造，侵害人身自由。

法務部表示，承接轉型正義業務後，即積極清查相關案件，有關案件均依促轉條例視為不法，處分視為撤銷，後續將移請權責機關儘速塗銷這些政治受難者前科紀錄，具體實踐轉型正義。首波將公告的案件，來源主要是曾依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」予以補償者。

此外，台北市文化局長蔡詩萍昨公開228事件76周年紀念會儀式流程，馬英九前總統會來現場致詞，接著市長蔣萬安致詞，結束後馬、蔣跟所有的家屬，有一個獻花儀式，市府基調是誠懇、謙卑、肅穆，儀式約半小時完成。

蔡詩萍指出，蔣萬安上任以來對228的態度，一貫的是很謙卑、很誠懇的去面對，也跟過去的幾位市長，包括李登輝前總統、馬英九前總統一樣，基本上是遵循傳統的基調原則，來辦這次紀念活動。

對蔣萬安日前和家屬見面，市府是否配合家屬意見？蔡詩萍坦言，這無可厚非，不同家屬當然有不同期望，他們都一再提醒蔣萬安記取這個教訓，蔣萬安其實一直感受很深。

馬英九 教育

上一則

出席率如來客率？ 學生翹課 私大檢討教授

下一則

黑白集／綠當天空落鈔 只買票不管問題

延伸閱讀

重磅快評／蔣萬安的急迫課題：回歸體制、尊重專業

重磅快評／蔣萬安的急迫課題：回歸體制、尊重專業
蔣萬安 再晤228受難家屬 聽生命故事

蔣萬安 再晤228受難家屬 聽生命故事
蔣萬安小內閣民政局長也想退？ 陳永德澄清：不行 太沒道義

蔣萬安小內閣民政局長也想退？ 陳永德澄清：不行 太沒道義
如何處理228事件 馬英九給蔣萬安24字建言

如何處理228事件 馬英九給蔣萬安24字建言

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27
台南醫師王文哲提出妻子蕭嘉蓉與王建民兩人2014年12月至2015年11月間截圖記錄，計有3大本、訊息共約4萬則。(記者邵心杰／攝影)

王建民捲緋聞 女醫夫曝4萬則對話 印成3本厚書

2023-02-23 02:18

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔