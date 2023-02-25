228前夕 首波平復名單將公布 420人獲清白

228事件周年前夕，法務部表示將公布首波平復名單。圖為嘉義市日前舉行228事件追思紀念會，與會者排隊在嘉義市228紀念碑前獻花致意。(中央社)

228事件76周年前夕，法務部表示，自承接平復威權統治時期司法不法及行政不法案件工作迄今，已平復「山東流亡師生冤獄案」、「海軍反共先鋒訓練營案」等420位受難者案件，首波平復名單將公告並刊登行政院公報與法務部網站，還給不幸受難者清白名譽及給予家屬應有的公道。

「山東流亡師生冤獄案」發生於1949年國共內戰時，其時，國家強徵中學生為兵，張敏之、鄒鑑和五名師生被視為匪諜遭到槍決；該案涉及百名師生，有的病死在保安處看守所、有人被押解往綠島或內湖新生總隊施以不人道的感化教育 。

另一件「海軍反共先鋒訓練營案」發生1949年至1954年，時任海軍總司令桂永清中將下令拘捕上千名海軍官兵，以歸俘或思想不純正為由移送到「反共先鋒營」進行思想改造，侵害人身自由。

法務部表示，承接轉型正義業務後，即積極清查相關案件，有關案件均依促轉條例視為不法，處分視為撤銷，後續將移請權責機關儘速塗銷這些政治受難者前科紀錄，具體實踐轉型正義。首波將公告的案件，來源主要是曾依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」予以補償者。

此外，台北市文化局長蔡詩萍昨公開228事件76周年紀念會儀式流程，馬英九 前總統會來現場致詞，接著市長蔣萬安致詞，結束後馬、蔣跟所有的家屬，有一個獻花儀式，市府基調是誠懇、謙卑、肅穆，儀式約半小時完成。

蔡詩萍指出，蔣萬安上任以來對228的態度，一貫的是很謙卑、很誠懇的去面對，也跟過去的幾位市長，包括李登輝前總統、馬英九前總統一樣，基本上是遵循傳統的基調原則，來辦這次紀念活動。

對蔣萬安日前和家屬見面，市府是否配合家屬意見？蔡詩萍坦言，這無可厚非，不同家屬當然有不同期望，他們都一再提醒蔣萬安記取這個教訓，蔣萬安其實一直感受很深。