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立委初選現任優先？ 被建議退黨 徐巧芯落淚說「不想」

台灣新聞組／台北21日電
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了六次「不想」。（取材自臉書「新聞大白話」）
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了六次「不想」。（取材自臉書「新聞大白話」）

國民黨區域立委競爭趨檯面化，前天傳出藍營要納入「大局條款」，以現任者為優先，防止剛連任縣市議員轉戰立委，有意挑戰黨內現任立委費鴻泰的北市議員徐巧芯直呼是「從政以來最傷心的一天」。她昨天上政論節目時，聽到資深媒體人建議「退黨」，不禁難過落淚，連說了六次「不想」。

國民黨主席朱立倫針對大局條款表示，「謠言止於智者」，所有無謂的放話、製造謠言，造成黨的干擾，都是沒有必要。

資深媒體人陳揮文昨天在「新聞大白話」語重心長地說，「其實我還滿希望她退黨」，他認為徐巧芯如同去年被幹掉的羅智強，直呼國民黨顢頇到這個程度，寧願不要這個戰將。

陳揮文也提到，國民黨文傳會主委看起來比較像是徐巧芯，行政院前發言人陳宗彥這幾天被打，真正控制黨機器的文傳系統有在打陳宗彥嗎？他個人是沒看到。

主持人問及有想過退黨可能？徐巧芯哽咽落淚直言「不想」，好不容易加入一個政黨，幹嘛呢？「我真的不想」她說真的沒有壓力，只是覺得現在這個時間，應該是國民黨全面一起面對民進黨，把很多事情揭露出來，自己這陣子也很努力在做。

徐巧芯表示，她將立委初選定調為與費鴻泰二人比賽，看誰比較有下架民進黨的能力、能夠帶動議題，甚至幫助其他艱困選區立法委員參選人，當她聲勢打起來、帶起風向，那些艱困選區、五五選區就過了。

她希望可以帶動不只自己選區，尤其知道身處優勢選區，就要更負責任去帶動更多議題，甚至受傷、被網軍攻擊，「攻擊就攻擊，不要攻擊那些艱困選區的人就好」，認為這是做為優勢選區參選人應該做的事情。

國民黨 民進黨

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