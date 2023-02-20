國民黨否認立委初選「大局條款」 徐巧芯仍覺被家暴

國民黨北市議員徐巧芯(中)。（本報資料照片）

藍營區域立委競爭愈來愈檯面化，媒體報導國民黨 中央將在立委選舉辦法中納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，只要挑戰者和現任立委都通過「防磚」門檻，就優先提名 現任參選。但國民黨秘書長黃健庭19日表示，目前沒有相關討論；國民黨發言人林家興也說，全黨正團結專注在3月4日南投立委補選，對報導內容「毫無所悉」，不要捕風捉影。

據了解，目前的國民黨立委提名辦法方向，傾向在沒有爭議、挑戰的現任選區，會優先提名現任立委；有挑戰及競爭者的選區，擬採全民調方式初選；至於較艱困或較少意願者的地方，再配合相關策略來甄補和協調人選。

國民黨高層表示，2015年朱立倫擔任黨主席時，前黨主席洪秀柱參加總統初選，黨中央就設了30%的防磚門檻，然而在洪秀柱通過後又「換柱」，引發負面觀感；如今立委初選又要設該門檻，重蹈過去被詬病之處，實在不太可能。

國民黨高層說，最近國民黨立委內戰開打，目前情勢對國民黨有利，有不少議員希望轉戰立委，但因為怕黨中央提出選舉辦法可能對挑戰者不公平，有可能因此先「釋出消息」測風向，但目前沒有討論此作法，呼籲黨內不要自己先內亂。

雖然黨中央否認有「大局條款」，但北市議員徐巧芯以「等於在外打拚的人回到家直接被家暴 」形容心情；爭取參選立委的羅智強等人也紛紛表達反對或不相信。北市議員秦慧珠則直言：「黨內的好事者閉嘴吧。」新北市長侯友宜說，相信黨內對優秀、想要從政的黨員，一定會訂出一套周全辦法。

徐巧芯表示，這是她從政以來最傷心的一天，「參加立委選舉，我只是想要一場公平的初選。也真的很難過，所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象」，「如果等到制度確定真的是如此無理不公，我會做出屬於自己的選擇」；「在外打拚的人回到家直接被家暴，我真的不禁懷疑...這裡真的是我的家嗎？」

羅智強說，「大局條款」的考量不能說完全沒道理，現任議員選立委，確實會減少議會席次，雖然他算是得利者，但是他不贊成這樣的設計，因為對徐巧芯、游淑慧、張斯綱、徐弘庭、鍾沛君等已表態參選立委的市議員不公平，這樣子好不好？應由選民決定。