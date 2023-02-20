我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

國民黨否認立委初選「大局條款」 徐巧芯仍覺被家暴

台灣新聞組／台北20日電
國民黨北市議員徐巧芯(中)。（本報資料照片）
國民黨北市議員徐巧芯(中)。（本報資料照片）

藍營區域立委競爭愈來愈檯面化，媒體報導國民黨中央將在立委選舉辦法中納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，只要挑戰者和現任立委都通過「防磚」門檻，就優先提名現任參選。但國民黨秘書長黃健庭19日表示，目前沒有相關討論；國民黨發言人林家興也說，全黨正團結專注在3月4日南投立委補選，對報導內容「毫無所悉」，不要捕風捉影。

據了解，目前的國民黨立委提名辦法方向，傾向在沒有爭議、挑戰的現任選區，會優先提名現任立委；有挑戰及競爭者的選區，擬採全民調方式初選；至於較艱困或較少意願者的地方，再配合相關策略來甄補和協調人選。

國民黨高層表示，2015年朱立倫擔任黨主席時，前黨主席洪秀柱參加總統初選，黨中央就設了30%的防磚門檻，然而在洪秀柱通過後又「換柱」，引發負面觀感；如今立委初選又要設該門檻，重蹈過去被詬病之處，實在不太可能。

國民黨高層說，最近國民黨立委內戰開打，目前情勢對國民黨有利，有不少議員希望轉戰立委，但因為怕黨中央提出選舉辦法可能對挑戰者不公平，有可能因此先「釋出消息」測風向，但目前沒有討論此作法，呼籲黨內不要自己先內亂。

雖然黨中央否認有「大局條款」，但北市議員徐巧芯以「等於在外打拚的人回到家直接被家暴」形容心情；爭取參選立委的羅智強等人也紛紛表達反對或不相信。北市議員秦慧珠則直言：「黨內的好事者閉嘴吧。」新北市長侯友宜說，相信黨內對優秀、想要從政的黨員，一定會訂出一套周全辦法。

徐巧芯表示，這是她從政以來最傷心的一天，「參加立委選舉，我只是想要一場公平的初選。也真的很難過，所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象」，「如果等到制度確定真的是如此無理不公，我會做出屬於自己的選擇」；「在外打拚的人回到家直接被家暴，我真的不禁懷疑...這裡真的是我的家嗎？」

羅智強說，「大局條款」的考量不能說完全沒道理，現任議員選立委，確實會減少議會席次，雖然他算是得利者，但是他不贊成這樣的設計，因為對徐巧芯、游淑慧、張斯綱、徐弘庭、鍾沛君等已表態參選立委的市議員不公平，這樣子好不好？應由選民決定。

國民黨 提名 家暴

上一則

區域治理因人設事 綠營高牆擋福祉

下一則

首度表態 蘇貞昌挺賴清德選總統：要選對的人守護台灣

延伸閱讀

徐巧芯爆綠內鬥：你動我的黃承國，我就動你的陳宗彥

徐巧芯爆綠內鬥：你動我的黃承國，我就動你的陳宗彥
2024大選 親綠民調：賴清德34%領先侯友宜31%

2024大選 親綠民調：賴清德34%領先侯友宜31%
傳國民黨立委初選現任優先？徐巧芯：打拚的人被家暴

傳國民黨立委初選現任優先？徐巧芯：打拚的人被家暴
曝陳時中摟人妻照 徐巧芯挨告不起訴

曝陳時中摟人妻照 徐巧芯挨告不起訴

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視