陳明通搬「論文公版」為林智堅喊冤 余正煌擬告

國安局前局長陳明通再度發聲明，為林智堅的台大論文抄襲案喊冤。（本報資料照片）

調查官余正煌控告新竹市前市長林智堅 的台大論文抄襲，台大判定林抄襲，林提訴願又撤回。余的律師昨表示，林雖撤回訴願，但沒有對余道歉，余告林違反著作權法、誹謗官司仍繼續。至於指導教授陳明通發聲明挺林智堅沒抄襲，還指2016年論文進度沒一個字出自余的手筆；余正煌透過律師張祐齊表示，不齒陳明通不敢面對論文的清白，並考慮提告。

陳明通聲明指出，余正煌所舉證2016年1月5日論文進度，沒有一個字出自余的手筆，而是他為了協助其更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化台大國發所論文的寫作公版」。

張祐齊指出，余正煌顧念師生情誼，一直容忍陳明通的顛倒是非，連林智堅都承認論文有瑕疵，陳還繼續汙衊，律師團也跟余正煌商量，可能要對陳明通提告。

林智堅論文案延燒，林智堅前天宣布撤回台大訴願案，並向社會道歉。民進黨 主席賴清德 昨說，林智堅要走的路還很遠，不應該陷在這裡，應該接受台大跟中華大學學倫會的結論；對於林智堅的指導教授陳明通發聲明喊冤，賴清德建議，陳明通可以參考林智堅本人的態度。

賴清德說，這是林智堅反省的結果，之前社會給林智堅很強烈的反應，林智堅做了深刻反省，包括撤回台大訴願案及道歉，「我認為這是好的。」未來的路還很長，其實林智堅應該感謝台大及中華大學學倫會的老師，表示老師給予更高的標準，未來可據以檢討改進。

民進黨立委鄭運鵬說，他還是相信林智堅，林發出的聲明，會有仇恨動員、政治上不同顏色的冷嘲熱諷，但林有勇氣承受壓力，讓人敬佩。

國民黨立委王鴻薇說，林智堅道歉是為了讓論文事件止血，但「挺堅大師側翼陳時奮（翁達瑞），看來還不想讓小智下車」。

民眾黨立委張其祿指出，林智堅在幫民進黨清理戰場，但陳明通這顆地雷挺大的，「不小心可能被炸死。」