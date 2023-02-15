為綠2024拆彈？林智堅道歉 撤回台大學位訴願

新竹市前市長林智堅碩士學位遭雙殺，被認為是造成民進黨大敗原因之一，他決定撤回針對台灣大學學位遭撤銷的訴願。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅 去年接連被爆出台灣大學、中華大學碩士論文抄襲爭議，分遭兩校撤除碩士學位，掀起不小波瀾，更被認為是造成民進黨 大敗原因之一。林智堅昨晚發文道歉，決定撤回針對台灣大學學位遭撤銷的訴願，強調「未來我會持續精進學習」。

教育部 表示，林智堅不服台大撤銷其碩士學位之處分，向教育部提起之訴願案，業經訴願人撤回，爰予結案。

林智堅針對中華大學與台灣大學碩士學位接連被撤銷，去年循救濟管道向教育部提訴願。中華大學一案訴願在本月初已遭駁回。民進黨新任黨主席賴清德也重視學倫案件，接任黨主席後要求未來總統、立委登記初選時，參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」。

林智堅昨晚發文，「上周黨內中執會通過未來學術倫理的審議機制，我也做出以下決定，希望不要因為我個人的因素，持續造成社會的紛擾，也對這陣子的紛擾向社會大眾致歉。」

首先對中華大學一案，自己尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟。至於台灣大學一案，稍早他已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願，希望校方、老師、學生以及校友不再因此受到學術以外的干擾，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。

林智堅也致歉表示「這段期間的自我反省，也深刻感受社會大眾的期待，我自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意。」接下來的這段期間，無論是面對因選舉而起的官司訴訟，或是新竹市發展的議題討論，對自己而言，將是段轉為自我檢討及自我進修的日子。

揭發論文案的國民黨立委王鴻薇則表示，林智堅此舉是為民進黨2024選舉「政治拆彈」，且為了論文案，自己還被林智堅告加重誹謗、被網軍汙衊，現都應還己清白，下令「全黨挺一人」的蔡英文總統，也應出面道歉。