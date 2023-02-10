本土意識強烈退將劉得金 接國安會副秘書長

總統府9日發布總統令，任命劉得金為國家安全會議副秘書長。(本報資料照片)

總統府昨天發布總統令，任命劉得金為國家安全會議副秘書長，該人事令15日生效。劉得金畢業於陸軍軍官學校53期、美國陸軍步兵學校高級班、美國陸軍指揮參謀學院、美國國防大學國防工業碩士及國際軍官班、美國哈佛大學 國安班。

劉得金曾任國防部 總督察長室總督察長、陸軍司令部中將副司令、陸軍第8軍團指揮部中將指揮官、國防部電訊發展室中將主任、陸軍花東防衛指揮部中將指揮官、陸軍第6團指揮部中將副指揮官、陸軍軍官學校校長等，也在公務之餘以「金戈」為筆名撰寫小說與散文，更撰寫軍事戰略與評論等文章。

國安會最多可有3位副秘書長，職務比照14職等。扁政府的國安會副秘中，常有一位是退將，但多出身國安局，例如韓堃、王西田等，負責情治業務。以軍事專長的兵科將領擔任國安會副秘書長，是馬政府建立的慣例，包括李海東、葛光越、陸小榮等，都是中將副司令退伍轉任。

2016年蔡英文 當選，國安會不再以退將擔任主管國防業務的副秘書長，而任命淡江大學戰研所助理教授陳文政。陳文政在藍皮書力主機艦國造、通資電部隊獨立，都成國防主軸，深獲重用可見一斑。不過，在蔡總統2020年連任，任命顧立雄接任秘書長之後，局面出現變化。

顧立雄雖無國防事務背景，但積極參與相關政策。軍中在他接任後傳出，以往提案經過陳文政認可就等於過關，顧立雄上任後堅持聽取報告。台美之間的國防事務對話過去都由陳文政率領軍方官員出國，如今也改由顧立雄親自上陣。

本土意識強烈的劉得金去年退伍後數度在坊間媒體撰文討論國防議題，包括倡言台海已進入新常態，主張台灣應該速速除卻「海峽中線」在國王心中的新衣幻影。如今獲得拔擢，相關主張是否仍然算數？或是蔡政府有意調整戰略構想？仍待觀察。