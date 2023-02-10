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以藍黨籍參選總統？ 藍民代：郭台銘還在「等一個人」

記者李成蔭／新北10日電
北市議員林金結透露，郭台銘選總統，還要過夫人曾馨瑩(右)那關。(本報資料照片)
北市議員林金結透露，郭台銘選總統，還要過夫人曾馨瑩(右)那關。(本報資料照片)

鴻海集團創辦人郭台銘對於參選總統鬆口「等國民黨辦法」，引發關注。新北市議員林金結透露，郭台銘夫人那關也要過，而郭真的想為台灣人民做事，但目前不知國民黨有無辦法讓他回去，所以郭才在意黨內辦法。另外，林也說，所謂「非綠聯盟」應該再說清楚一點，整個參選情況才會比較明朗。

林金結參加國民黨新北市黨部新春團拜並表示，他受郭台銘及立法院前院長王金平託，代為發紅包給警消。他同時也透露，郭現在到底會不會選，除了要等國民黨制定的辦法外，「夫人那關也要先克服再說」。

林金結認為，夫人那關不算大問題，郭台銘這陣子勤走基層，到全台各地走走，看看台灣人民社會對他還有沒有什麼期待，這才是最重要的。郭是真的想為台灣人民做事，從他捐贈59億BNT疫苗就可以知道「他就算粉身碎骨也願意為台灣人民付出」，但礙於黨沒有辦法可以讓他回去，所以郭才在意黨內辦法是什麼。

林金結指出，主席朱立倫的「非綠聯盟」應該再說清楚一點，是任何人都可以加入嗎？還是遊戲規則是什麼？整個參選情況才會比較明朗。至於他是否支持郭台銘或者新北市長侯友宜等，林則回應，自己希望先有「非綠聯盟」機制，經黨提名機制出線的人，他就會全力支持，所以目前不會表態支持誰。

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