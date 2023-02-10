冷眼集╱疊床架屋解資安困境 又「頭痛醫頭、腳痛醫腳」

個資外洩 狀況頻傳，閣揆陳建仁指示盡速成立個資監督機關，不僅讓人納悶，數位發展部不是去年才掛牌成立，如今還要再成立個資監督機關，為何不能統一事權，將相關管理事項統一放在數位部，增進行政效率？如此疊床架屋的行政結構，真能迅速解決個資外洩對民眾造成的窘境嗎？

最近，只要一有個資外洩事情發生，大眾第一時間想到的就是數位部行政怠惰，質疑有天才ＩＴ大臣稱號的部長唐鳳為何不能盡速滅火、保護民眾個資。數位部一再堅稱其業務主責是「資安 」，「個資」則由國發會管理，但為何「個資」與「資安」不能統一事權管理。

在網路不盛行的時代，個資、資安分開管理，民眾還能理解，但在網際網路盛行的現在、甚至未來，政府跟哪個企業不將民眾個資放入電子資料庫？就算不是內賊洩漏自家資料，只要被駭客 攻擊，民眾「個資」流出的機率大幅增加，個資保護與資安早已分不開。

更不要說，當元宇宙世代來臨時，會不會衍生出新型態的個資外洩問題？難道，到時候又要成立新的部會、或者新的獨立機關來監管？這些問題分屬不同機關主責，是否真有行政效率？

對民眾個資頻外洩問題，數位部一再強調個資非其業務，但數位部轄下除負責政府部門的資安署，原本的資策會也有資安所，如今全歸數位部，前陣子還成立一個資安學院，可說握最多資源，卻只能當旁觀者，任由民眾個資一再被駭客上網賣？

與其另研議個資監督機制，政府不如好好想想，能否將個資、資安相關事項放在同一個單位管理，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，組織架構調整不能只考慮現在，更得為未來進行通盤考量，否則「資安即國安」喊得再大聲，充其量只是口號治國。