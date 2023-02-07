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「陳建仁入黨為卡賴」扁談綠總統人選 賴清德未定於一尊

記者丘采薇／台北7日電
前總統陳水扁接受網路節目專訪，談及2024選舉。（本報資料照片）
前總統陳水扁接受網路節目專訪，談及2024選舉。（本報資料照片）

民進黨總統初選預計3月登場，前總統陳水扁昨天表示，他認為目前民進黨的總統候選人還沒有「定於一尊」；行政院長陳建仁當初受邀入黨，絕對有政治意涵，用一句白話來講，就是要「卡賴（清德）」。不過，扁認為副總統賴清德擔任民進黨主席，不可能沒收初選，會開放大家自由登記。

來源：聯合新聞網

陳水扁昨天接受網路節目專訪，談及2024選舉。陳水扁說，為什麼陳建仁要接受入黨邀請，後來出任「小英之友會」的榮譽總會長，從這個地方就有跡可循，入黨絕對有政治意涵，絕對不是很單純。衛福部前部長陳時中競選台北市長，陳建仁也當競選主委，當然也有政治意涵，所以陳建仁在蔡英文總統心目中分量很重，相信蔡總統一定有很大的期待跟希望，「我們也不意外，中間當然有一些可能的變化。」

民進黨主席賴清德。（取材自民進黨直播）
民進黨主席賴清德。（取材自民進黨直播）

被問到所謂政治意涵是什麼？陳水扁說，當初陳建仁入黨就已經聞到那個味道，意思是「另有任用」，一句白話講，就是要「卡賴」。這個也無可厚非，「總統兼主席，當然有她的想法，基本的思維跟人事布局，沒有對跟錯。」

對於駐美代表蕭美琴最近被點名可能與賴清德搭檔參選正副總統，扁表示，目前言之過早，文化部前部長鄭麗君和賴搭檔的機會高於蕭美琴，鄭日前幫賴到中央黨部登記參選黨主席，對外發言得體，讓人印象深刻，「她條件並不輸給蕭美琴。」

被問到蕭美琴遭點名，是否有美方的影子？陳水扁說，不會啦，美國不會管到這邊去，不可能由美國去決定總統副手人選，美國沒有那麼「假會（台語）」。

對於賴清德曾自稱是「務實的台獨工作者」，外界最近猜測美方態度。陳水扁表示，對中共來說，華獨也是台獨，講中華民國也是台獨。台獨要看怎麼定義，現在聽到賴清德講的台獨，相信已經跟有些人講的台獨不一樣，那還有什麼好修正的？共產黨不只是反對台獨，包括「兩個中國」也都是不行，所以講不完，不要再陷入這個問題。

他也說，務實台獨工作者有什麼問題，「我都講台灣中國、一邊一國，還不是照樣成功？有因為這樣美國不支持？我失去選票嗎？也沒有因為這樣沒有連任成功。」

至於外界討論的解放軍武力犯台時間表，陳水扁說，台灣人不是被嚇大的，不要去害怕，「八年總統經驗告訴我，面對共產黨只有兩句話。你越不怕共產黨，他越怕你；你越怕共產黨，他越不甩你。」

陳水扁 賴清德 共產黨

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