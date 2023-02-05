藍傳北市港湖立委禮讓黃珊珊 游淑慧：別做賠本生意

國民黨議員游淑慧已表態爭取2024港湖區立委黨內初選。(取材自游淑慧臉書)

2024總統、立委選舉，國民黨 內傳出北市內湖、南港選區不排除禮讓台北巿前副巿長黃珊珊參選。國民黨北市議員游淑慧昨天在臉書 曝，早在2021年，她就和市黨部建議：有沒有可能和黃合作？只要2022市長選舉，黃支持國民黨市長候選人，「2024立委選舉，我也願意港湖立委支持黃」。

游淑慧說，當然，黨中央有談合作的權限和空間。只是「合作就要兩相得利，看看國民黨給什麼，他們又可以拿出什麼。」如果在這基礎下，支持者也贊成，才會兩情相悅。別做賠本生意，別一廂情願，「國民黨不傲慢也不自輕」、「堂堂正正的走正路」。

由於2022北市長選戰，雖最後由國民黨蔣萬安勝出，但「三腳督」卻贏得不輕鬆，對於黨內再度傳出港湖不排除禮讓黃珊珊的說法，游淑慧說，藍白合作想法在2022年選戰起跑時，結果是被斥為「沒出息」。好不容易蔣萬安在三腳督下驚險獲勝，苦盡甘來後，「我們自己卻突然又喊要禮讓……這似乎也太以德抱怨、溫良恭儉讓了。」

已經表態爭取黨內初選的游淑慧說，這兩天很多記者問到她這個問題，也有支持者關心。她認為不要再講禮讓，用合作字眼比較務實。經過2022年，選舉的百般酸言惡語後，藍營基層一定放在心裡，「沒有以禮相讓的信任基礎了」。