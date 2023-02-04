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新聞評論／核二除役 封殺護海公投也難救缺電

聯合報社論

開春後，蔡政府忙搬演內閣走馬燈大戲；但一場能源風暴正直撲台灣而來，政府卻假裝沒看見。核二廠再過一個多月就要除役，政府規畫登場救援的大潭電廠八號機卻無法及時上線；屆時，北台灣勢必上演缺電危機。此際，基隆民間團體發起的反四接「護海公投」，卻遭內政部認定非屬地方自治事項而封殺。問題是，就算蔡政府擋下公投，已經走入死胡同的台灣缺電問題，要留給全民面對嗎？

在非核家園的緊箍咒下，核二廠二號機運轉執照將在3月14日到期，被迫除役。核二廠一號機已在前年12月停機，當核二完全停止供電後，全台立即減少100萬瓩電量。台電原先的如意盤算是：大潭電廠7號機去年底下線歲修，短缺的60萬瓩電力，將由發電量達110萬瓩的大潭8號機填補，並同時支援核二廠除役的電力。

豈料，人算不如天算。大潭八號的施工並不順利，期程一再延宕，預估要到4月初才能併網測試。如此，便出現了電力短缺50萬瓩的空窗期；台電只能祈禱「天氣不要太熱」，以免民眾用電激增。原本供電單位應精準掌握的電量，竟要看老天臉色，何其荒謬。更令人憂心的是，電廠員工爆料，大潭八號恐怕6月都未必能上線。近年遷廠回台的台商增多，用電量不斷升高，今年供電都在走鋼索。

最近引發中央與基隆大戰的「護海公投」，也是錯誤的能源政策所引發。核二一旦除役，台灣北部、東部立即面臨缺電危機，老舊且汙染嚴重的基隆協和電廠原可在核四商轉或核二延役後退場；但突然被蔡政府規畫為燃氣電廠要繼續發電，也因此，才急急覓地興建「四接」，這又引發新的環保爭議。

台電原規畫在基隆外木山填海造陸建「四接」，但當地海域蘊藏珍貴的珊瑚生態，引發地方反彈，因而激出護海公投。台電為平息爭議，竟罔顧程序正義臨時向環評大會提出東移案；如此一來，使得四接愈發緊鄰船隻頻繁進出及人口密集的基隆港區，更帶來塞港及公安疑慮。最可議的是，不論是新、舊案，時任基隆市長的林右昌皆曲意配合中央政策，始終未站在生態、基隆港務或市民安全角度發聲，一路大開綠燈。

基隆民間團體推動的護海公投，去年6月即完成連署送交市府，卻遭林右昌冷處理拖延，又藉送交政院審定之機，一拖半年。這次基隆選舉變天後，內政部火速認定該公投不屬地方自治事項，演出內政部長林右昌坐視基隆地方自治權遭剝奪的劇碼。

事實上，無論中央如何用盡手段阻擋「護海公投」，供電短缺的問題仍然懸而未決。台電一味強調，若不興建四接，將對北、東部供電有嚴重影響；既然如此，為何不讓仍然正常運作的核二稍稍延役，等到整體供電及調度無虞，再讓它除役？這點，另一解鈴關鍵，則在新北市府。

核二能否延役，卡在核廢料室外乾式貯存設施遲無法獲得新北市政府核可興建，核二一號機被迫提前除役也是因為同一因素。對此，新北市長侯友宜一直以「沒有核安、無法處理核廢，就沒有核電」的罐頭答案回應。此一態度，竟變成蔡政府頑固執行「非核家園」的最佳藉口。亦即，民進黨的神主牌，竟變成由藍營地方首長代為「守護」，好不弔詭！當供電危機迫在眉睫，有意問鼎大位的侯友宜恐已無閃避空間，他必須說明自己面對此供電危機有何解方？

走了七年的非核家園，證實已是災難。面對迎面而來的能源風暴，蔡政府還要執迷不悟？

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