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偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

黑白集／徐巧芯挑戰費鴻泰 不分區立委可解

黑白集

挾勝選氣勢，國民黨多位北市議員預告將角逐立委，掀起「世代交替」風潮。其中，游淑慧、張斯綱的選區並無藍營立委，他們挑戰的是綠營對手，因此深受祝福。而徐巧芯選區則有大老費鴻泰，兩人將如何對決，備受關注。

徐巧芯挑戰費鴻泰引發熱議，主要是她說出「神擋殺神，佛擋殺佛」，挨同志批評是「爭權奪利」、綠側翼則罵她「利欲薰心」。的確，殺神滅佛之語，並不符合台灣社會的敬神精神。但細察徐巧芯原文，她是說自己絕非「佛系立委」，是從監督民進黨的角度而發，而非指黨內初選的狂暴廝殺。因此，硬要解讀為她對費鴻泰「不敬」，顯屬多慮。

藍營有一批優秀的議員，論述及戰鬥力均強，國民黨是該安排他們進入國會，以強化立院陣容，也讓年輕世代看到努力的前景。就黨內倫理看，徐巧芯的「殺神說」或許太過驚悚，讓不少藍營人士感到不安；但從網路民調看，卻獲得相當高的支持。可見，民眾多認為國民黨的溫吞風格必須改變，否則無法因應激烈對峙的政局。

要解決徐巧芯對決費鴻泰的緊張，其實很簡單。像費鴻泰、賴士葆這類形象良好又已連任五、六屆的立委，不妨放入不分區名單，使他們能為全國民眾服務，又兼顧黨內的交班順暢。至於那些沒戰力的不分區，就謝謝他們吧！

國民黨 民調 同志

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