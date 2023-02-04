我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

冷眼集／禮遇金雙標 綠能你不能？

記者 林縉明

民進黨6年前為推動軍公教年金改革，時任副總統陳建仁拋出卸任正、副元首禮遇條例比照一般的公務員退休金，民進黨立委劉世芳火速提案修法，要把正副元首卸任禮遇金砍剩8萬(台幣，下同，約2668美元)，最終未完成修法；如今陳建仁擔任行政院長，國民黨立委王鴻薇再提出砍總統副總統卸任禮遇，綠營卻反批是人格抹黑。民進黨昨是今非，再度凸顯「綠能，你不能」雙標特質。

蔡政府2017年推動軍公教年改，反年改人士質疑，為何卸任正副總統禮遇金每月高達25萬、18萬元？

時任副總統兼年金改革委員會召集人的陳建仁表示，蔡英文總統曾說，以後卸任禮遇條例就是領一般公務員的退休金就好。劉世芳等民進黨立委隨即提出修法草案，主張大砍卸任正副總統禮遇金至8萬元。

當年立法院審議時，時任民進黨立委段宜康、葉宜津等人都支持砍減禮遇金，段宜康還說，「禮遇金不是退休金，不必嫌少」；葉宜津則說，卸任總統、副總統不只有禮遇金，還有事務費用，「愈少愈好，錢一多就會作怪」。

民進黨看似支持砍禮遇金，實際上卻是虛晃一招，綠營當時在國會席次過半優勢下，僅完成委員會初審，送交朝野協商，最終沒有完成修法，因立法院會屆期不連續，最終胎死腹中，2020立委改選後，不再有民進黨立委提案修法。

當初承諾領一般公務員的退休金就好的陳建仁，如今擔任行政院長，擁有主動的提案修法權，但對於國民黨立委主張下修禮遇金，民進黨一改過去支持修法的態度，批評國民黨是對陳建仁的人格毀滅跟抹黑，態度髮夾彎，不免令人質疑，當初提案修法只是為了降低年金改革民怨的障眼法。

民進黨擁有行政立法大權，現在卻跳出來反對下修卸任總統、副總統禮遇金，今天的民進黨又打臉昔日的民進黨；難道民進黨又要如同開放萊豬時，搬出「時空環境背不同」的說法，這樣的強辯，只是民進黨為了掩飾心虛的遮羞布。

民進黨 退休金 國民黨

上一則

四接若東移 航港代表：恐滅基隆港

下一則

新聞評論／核二除役 封殺護海公投也難救缺電

延伸閱讀

六都市長列席行政院會 侯張盧籲修財劃法

六都市長列席行政院會 侯張盧籲修財劃法
蔡英文心頭那些柔軟，如今都成了硬塊

蔡英文心頭那些柔軟，如今都成了硬塊
黑白集／沒有退休問題的陳建仁 不混不撈？

黑白集／沒有退休問題的陳建仁 不混不撈？
新聞眼／遲到、看小抄…「溫暖閣揆」需補政治學分

新聞眼／遲到、看小抄…「溫暖閣揆」需補政治學分

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
星宇航空C位女模湘是殯葬業大王的女兒。圖／摘自臉書

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

2023-01-27 13:40
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

2023-01-28 16:34
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。示意圖非當事人。（取材自Ingimage）

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題在她身上

2023-01-31 21:29
旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供

台消防員「這一招」聲名遠播 有人遠從法國登門求助

2023-01-29 11:35

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有