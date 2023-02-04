冷眼集／禮遇金雙標 綠能你不能？

民進黨 6年前為推動軍公教年金改革，時任副總統陳建仁拋出卸任正、副元首禮遇條例比照一般的公務員退休金 ，民進黨立委劉世芳火速提案修法，要把正副元首卸任禮遇金砍剩8萬(台幣，下同，約2668美元)，最終未完成修法；如今陳建仁擔任行政院長，國民黨 立委王鴻薇再提出砍總統副總統卸任禮遇，綠營卻反批是人格抹黑。民進黨昨是今非，再度凸顯「綠能，你不能」雙標特質。

蔡政府2017年推動軍公教年改，反年改人士質疑，為何卸任正副總統禮遇金每月高達25萬、18萬元？

時任副總統兼年金改革委員會召集人的陳建仁表示，蔡英文總統曾說，以後卸任禮遇條例就是領一般公務員的退休金就好。劉世芳等民進黨立委隨即提出修法草案，主張大砍卸任正副總統禮遇金至8萬元。

當年立法院審議時，時任民進黨立委段宜康、葉宜津等人都支持砍減禮遇金，段宜康還說，「禮遇金不是退休金，不必嫌少」；葉宜津則說，卸任總統、副總統不只有禮遇金，還有事務費用，「愈少愈好，錢一多就會作怪」。

民進黨看似支持砍禮遇金，實際上卻是虛晃一招，綠營當時在國會席次過半優勢下，僅完成委員會初審，送交朝野協商，最終沒有完成修法，因立法院會屆期不連續，最終胎死腹中，2020立委改選後，不再有民進黨立委提案修法。

當初承諾領一般公務員的退休金就好的陳建仁，如今擔任行政院長，擁有主動的提案修法權，但對於國民黨立委主張下修禮遇金，民進黨一改過去支持修法的態度，批評國民黨是對陳建仁的人格毀滅跟抹黑，態度髮夾彎，不免令人質疑，當初提案修法只是為了降低年金改革民怨的障眼法。

民進黨擁有行政立法大權，現在卻跳出來反對下修卸任總統、副總統禮遇金，今天的民進黨又打臉昔日的民進黨；難道民進黨又要如同開放萊豬時，搬出「時空環境背不同」的說法，這樣的強辯，只是民進黨為了掩飾心虛的遮羞布。