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傳郭台銘組非綠陣營 柯文哲：我會跟所有人合作

台灣新聞組╱綜合3日電
民眾黨主席柯文哲2日主持黨部新春團拜，透露郭台銘致電要求會面。(記者林俊良／攝影)
民眾黨主席柯文哲2日主持黨部新春團拜，透露郭台銘致電要求會面。(記者林俊良／攝影)

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，昨民眾黨春節團拜，被問到外傳鴻海集團創辦人郭台銘想組「非綠陣營」，柯文哲回「他大年初一有打給我，說2月中回來再找我」、「沒有講要聊什麼，他說等美國回來再講」。柯表示，他也有和國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜電話拜年。

會不會與藍營或立法院前院長王金平、郭台銘合作？柯文哲回答：「我會跟所有人合作。」國民黨立委曾銘宗表示，以藍營能勝選、重返執政為前提的話，有非綠人士想合作，國民黨應都歡迎，但強調前提是藍營要團結，以勝選為考量。

有媒體報導朱立倫派黨秘書長黃健庭牽線，「拉攏郭台銘，卡住侯友宜」。朱昨天說，「可能太閒了，這個隨便亂寫」，統統都是胡說八道，他當做是過年的笑話，也就不予追究。

媒體詢問朱對郭台銘與柯文哲將碰面的看法。朱立倫表示，還沒有發生的事，他沒有辦法回應。

至於民眾黨前立委蔡壁如前天接受網路節目專訪時說，駐美代表蕭美琴深受美方信賴，外傳民進黨不管派出誰選總統，搭檔的副總統人選都是蕭美琴。柯文哲昨天聽完笑了笑說「我哪會知道，她講的是民進黨的家務事」；媒體追問，蕭美琴能否幫賴清德參選總統加分？柯回答「互補性是滿高的」。

民進黨立委王定宇表示，蕭美琴在美國的表現備受肯定，未來不管是擔任駐美代表或搭配選舉，都一定是個稱職、適當的人選。但綠營立委也反嗆民眾黨，先多關心自己黨內提名。

有媒體報導朱立倫派黨秘書長黃健庭牽線，「拉攏郭台銘，卡住侯友宜」，朱說統統都是胡...
有媒體報導朱立倫派黨秘書長黃健庭牽線，「拉攏郭台銘，卡住侯友宜」，朱說統統都是胡說八道。(記者戴永華／攝影)

柯文哲 郭台銘 國民黨

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