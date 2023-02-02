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冷眼集／林右昌 掌了內政部 忘了基隆人？

記者 陳熙文
內政部長林右昌。(本報資料照片)
內政部長林右昌。(本報資料照片)

基隆市首個地方公投「基隆護海公投」，去年6月1日起跑後，1周內連署人數門檻即達標，卻遭到基隆市政府與中央聯手技術性拖延半年；內政部在大選後火速發函，更坐實了當時「中央故意拖過選後」的指控。雖然公文不是在內政部長林右昌手中發出，卻仍掩蓋不了林右昌坐視基隆首個地方公投被沒收的諷刺場景。

為填補核二廠今年3月除役後的北台灣用電缺口，中央短期規畫大潭電廠7號、8號機組應急，未來仰賴2027年開始運轉的基隆協和燃氣電廠，四接興建也顯得急迫且勢在必行。台電規畫在基隆僅存的自然海景外木山海岸填海造陸興建四接，引發生態爭議，進一步催生護海公投。

沒想到，這項公投卻被基隆市政府送交中央核定，內政部一拖再拖，硬是將地方公投的審定拖過九合一大選；期間，基隆市政府也採取冷處理。

同一時間，攸關協和發電廠更新改建計畫的環評會議於去年7月第4度開會，環評委員最終決議，要求台電公司在去年9月30日前補正資料再審，台電卻選擇申請展延補件。演變成中央、地方和台電聯手，將四接議題從選前輿論中「消音」。

選後，基隆市變天，內政部也火速判了這項地方公投「死刑」。當初林右昌主政的基隆市府將球丟給行政院，行政院傳球內政部，但繞了一大圈，最後球竟又回到林右昌手上。雖然不致上演「林右昌沒收基隆首度地方公投」的畫面，但基隆市的地方自治權遭林右昌執掌的內政部剝奪是不爭事實。

然而，基隆市長謝國樑選前早已表態反對四接填海造陸以及在基隆港興建天然氣接收站，就算地方中央聯手封殺護海公投，但未來四接興建勢必無法如當時民進黨執政下的基隆市政府一路開綠燈，地方、中央大戰的場景恐難避免了。

公投 內政部 民進黨

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