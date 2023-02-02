電政歸中央 基隆護海公投 遭中央沒收

基隆協和電廠擬改建為台灣第4座天然氣接收站，計畫在外木山海岸填海造陸，地方憂心破壞海洋生態，發起基隆護海地方公投連署，內政部以不屬地方自治事項打回票。圖為協和電廠與基隆港。(記者黃義書／攝影)

基隆四接「填海造陸」爭議未歇，民團去年6月完成基隆護海地方公投 連署，反對填海造陸興建四接，卻在選前接連遭地方及中央技術性拖延，未有下文。去年選後，基隆政黨輪替，內政部 火速完成審定，認定護海公投不屬地方自治事項，形同沒收基隆首個地方公投；而當時將公投交由中央審定的基隆市長，正好是如今的內政部長林右昌。

換言之，民間團體如果要繼續推動公投，必須提升至全國性公投，但提案、成案連署及通過門檻都因此大增，等同遭到政府「技術性封殺」。

對此，護海公投領銜人王醒之批評，台灣多年來談地方自治，根本就是玩假的，到最後依舊是「中央一把抓」。選前即表態反對填海造陸興建四接的基隆市長謝國樑說，會再和公投團體、學者專家討論，透過重新規畫找出一條路，基隆市民絕對有資格表達意見。

基隆協和電廠將由燃油改為燃氣，台電原預計在基隆外木山填海造陸興建第四天然氣 接收站，引發生態爭議。地方人士於去年6月發起護海地方公投，並在完成第一階段連署後，同月即送交基隆市政府審定。

但基市府在去年7月間陳報行政院認定是否為地方自治事項，政院指示內政部審慎研處，卻從此無下文，還超過行政程序法兩個月回覆期限，遭外界質疑是故意拖延至選後。

不料，去年選後不到3周，內政部便火速於12月16日發函基隆市政府，認定護海地方公投不屬地方自治事項。

內政部在函文中引據法令，指電業法規定，電業擴建之許可及核准由中央主管機關指定電業管制機關辦理；商港法規定，國際商港由交通部設國營事業機構經營及管理，管理事項涉及公權力部分，由交通部港務局辦理；協和電廠更新改建計畫中「填海造陸」區域已被交通部公告納入基隆國際商港港區範圍內，該區域內的管理和興建都屬於交通部權限，非地方自治事項。

內政部還提升到憲法層次，強調憲法規定「電政」為中央立法並執行的事項；這項地方公投提案涉及台電公司協和電廠更新改建計畫（含接收站）能否執行，電業的擴建依電業法規定屬中央主管機關權限，也影響整體電力供應、能源儲備、產業關聯等電政事宜，所以是憲法規定的中央專屬事項。

漁業法規定，地方政府有權設置水產動植物繁殖保育區，但內政部表示，憲法規定海洋漁業屬於中央管轄，非地方自治。

內政部並以2013年核四公投為例，與基隆護海公投作對比，指核四公投案經台北高等行政法院判決認定非屬地方自治事項確定，可見涉及特定能源設施是否於特定地方自治團體轄區範圍內興建或運轉，應非屬地方自治事項。內政部民政司昨表示，因本案涉及層面廣泛，為不同部會主管業務，內政部僅基於權責做中央與地方權限的審認，無考量選舉因素刻意技術性拖延。

公投領銜人王醒之表示，公投案所提內容是針對改建案不該以「填海造地」為方法，破壞基隆市海岸生態與基隆港營運，完全屬地方制度法中的「地方自治事項」。內政部無限上綱的擴權解釋，直接剝奪地方性公投的可能性，「對台電開綠燈，但卻對人民開紅燈」。

王醒之表示，預定開發的地點與基隆市水產動植物保育區重疊，兩年多前前市長林右昌發文台電「原則同意開發事項」，意即地方政府有不同意開發事項的權利。他要看「林部長」怎麼回應兩年多前的「林市長」？