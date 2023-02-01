梁文傑任陸委會副主委 柯文哲酸把兩岸交流全停別雙標

台北市前議員梁文傑出任陸委會副主委，昔日堅持停掉雙城論壇的信念遭到質疑。（本報資料照片）

新內閣遭譏為敗選者聯盟的選舉酬庸，例如落選的台北市前議員梁文傑出任陸委會副主委，國民黨昨批評陳內閣是舊瓶裝舊酒的過渡、過氣、過客等「三過」內閣。民眾黨主席柯文哲 昨酸，盼梁堅持昔日停掉雙城論壇的信念，「把台灣、中國大陸交流活動全停掉，才不會有『雙標黨』問題」。在野立委也認為，梁文傑缺乏相關經驗歷練，恐難說服外界質疑。

梁文傑去年曾指出，柯文哲市府明知雙城論壇有「若共機持續擾台，不得動支預算舉辦」的但書，卻執意舉行，要求柯文哲自行買單相關支出。柯文哲昨天表示，他認為短期內共機仍會持續擾台，梁現在當陸委會副主委，盼他堅持昔日信念，應停掉目前台灣與中國的全部交流「才不會有雙標黨的問題」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，是否因兩岸關係倒退，才會讓被質疑酬庸性質高的梁文傑人事出現。

時代力量前立委黃國昌也在直播中指出，梁文傑出任陸委會副主委在媒體上引發相當關注，時常去澳門能不能成為擔任陸委會副主委的加分題，這個大家可以好好思考一下。

陳建仁內閣登場，民進黨 中生代進入決策圈，民進黨主席賴清德 也已走馬上任，今天起，府院黨將重啟每周三中午的例行會議。由於這是副總統賴清德就任民進黨主席後，首次以不同身分加入會議，新府院黨運作架構也正式上路。

民進黨中生代進入決策圈，備受外界矚目，包括總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦及黨秘書長許立明都將成為每周三會議固定成員。黨政人士也說，未來鄭文燦將是中生代中的主要溝通角色，尤其鄭文燦與許立明交情頗佳，相信在賴清德執掌民進黨時期，黨部與行政院之間會非常暢通。