賴主席起手式 涉賄選台南正、副議長暫停黨權

民進黨主席賴清德上任後，1日首場中執會將對台南市議長選舉爭議案開鍘。(記者林澔一／攝影)

民進黨 主席賴清德 上任後，今天將召開首次中執會，討論台南市正副議長選舉爭議案，賴主席起手式將對「台南本命區」開鍘。據了解，中執會將建請中評會裁量議處，預料比廉政會先前「聲押即停權」決議更重，直接將民進黨籍正副議長邱莉莉、林志展暫停黨權，若一審判無罪再回復、一審有罪最重可除名。

民進黨人士指出，台南被視為賴清德政治本命區，黑金介入的議長選舉案格外受到關注，賴清德今天主持首場中執會，特別要藉著霹靂手段對內立威，並對支持者交代，在台南說完重話就展開行動，對外也展現賴式的決策風格。

民進黨廉政會去年底曾約詢被控涉入賄選的邱莉莉、林志展，兩人也自請停權，廉政會則決議，未來兩人若被聲押，將停止黨權3年。不過黨內基層對這項處分並不滿意，賴清德之前競選黨主席時，在台南進行「向黨員報告」座談會，曾請檢調嚴查此案「有證據該關就關」。

為符合社會期待，賴清德今天主持的首場中執會，特地將該案列入討論，據了解，賴清德將開第一槍，建請移送中評會做出停權處分，以彰顯嚴正面對此案的決心。

此外，民進黨中央所屬智庫新境界文教基金會，也在昨天完成董事改組，英系前副董事長洪耀福離任，和碩集團董事長童子賢出任副董事長，受到高度關注。

知情人士指出，洪耀福主動退出副董事長職位，一切交由新任黨主席指派，因為不想再被選後清算、當戰犯，也不願再被人講「洪氏兄弟」把持黨務；洪耀福卸任後，至今未有黨職，目前休息中。

黨內人士也指出，這次英系明明有縣市贏得漂亮，例如嘉義縣，選後卻被清算得太離譜，大家都心灰意冷，包括蔡英文總統有意找衛福部前部長陳時中 當行政院政務委員，但陳時中也婉拒；反觀落選者林佳龍、梁文傑、李俊俋、蔡其昌等人統統有位置，令人質疑，蔡英文的思維，是否輸愈多、做愈大？

新境界文教基金會昨天公布董事異動名單，洪耀福離任，童子賢則在賴清德邀請下擔任副董事長，另外兩位副董事長，包括民進黨前秘書長林錫耀和國安會前秘書長邱義仁均續任；與賴清德親近的文化部前部長鄭麗君和民進黨前副秘書長林飛帆也名列董事。