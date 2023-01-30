最後一波內閣名單…國安3首長留任 仍屬蔡核心圈

準閣揆陳建仁29日公布最後一波內閣首長名單，外交部長吳釗燮(左圖起)、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三全數留任。(本報資料照片)

準閣揆陳建仁昨天公布最後一波內閣首長名單，外交部長吳釗燮、國防部 長邱國正與陸委會主委邱太三留任；台北市前議員梁文傑接任陸委會副主委。國防部、外交部、陸委會、以及駐美代表、國安會秘書長都沒有異動，凸顯蔡總統用人依然以「核心圈」為主

行政院準發言人陳宗彥表示，這次國防、外交與兩岸事務機關首長名單，經蔡英文 總統與陳建仁充分討論，以持續落實加強全民國防、國安外交工作零距離、穩健兩岸政策為原則，盼相關工作能夠穩健銜接，迅速就定位。其中，邱國正留任國防部長，讓兵役改革制度能順利推動；吳釗燮留任外交部長，駐美代表蕭美琴也將續任。

兩岸事務機關部分，除邱太三留任陸委會主委，原海基會副董事長兼秘書長詹志宏將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正轉任海基會副董事長兼秘書長。

另一位陸委會副主委吳美紅將轉任海委會常務副主委，遺缺由梁文傑接任，盼培養下一階段的兩岸事務人才；海委會副主委周美伍兼海巡署長確定留任。

國安外交追求「不變」

這次較大的變動僅國安局長陳明通下台，換成外交部次長蔡明彥；總統府秘書長李大維回任海基會董事長，也只是讓懸缺已久的董座一職再度補實。國安及兩岸外交體系異動非常微幅。細看這次改組，不追求大破大立，反而追求「不變」，並延續過去已經運作六年多的「蔡英文路線」。

黨政人士指出，吳釗燮及蕭美琴留任是延續「踏實外交」路線；蕭在美國可代表蔡總統的分身，又與賴友好，現階段確無人可取代；而蕭美琴屢屢被傳可能與賴清德 搭檔參選正副總統，不是完全沒有異動的可能，只是並非現在。

此外，這次改組過程中暗潮洶湧，內藏許多派系角力。英系的陳建仁出任閣揆後，表面上雖維持派系平衡，但英系意見的確更受重視。

朱立倫：平庸、沒亮點

對於此次內閣改組，多數首長留任，國民黨主席朱立倫昨天嘆氣了五秒說：「很不想評論」，隨後批「平庸、沒有特色亮點，像過渡性、看守性內閣」。