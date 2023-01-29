趙少康點名這2人留任是「鬥雞內閣」：聞不到溫暖味道

中廣董事長趙少康。（本報資料照片）

中廣董事長趙少康 表示，蔡英文 總統說新任閣揆陳建仁組建的是「溫暖內閣」，光是留用農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元兩人，根本就跟原來一樣，新瓶裝舊酒，還是個「鬥雞內閣」，一點聞不到溫暖的味道。

趙少康透過臉書表示，民主政治的精神就是要尊重少數，就算執政黨表決一定會贏，也要讓在野黨把話說清楚，這是最起碼的要求，否則就是民主獨裁。

趙少康說，上次總統大選，高雄市前市長韓國瑜拿了40%的選票，最新的九合一選舉，在野黨拿了60%的選票，民進黨 怎麼可以對國民黨不理不睬，視40%到60%的選民於無物？民進黨的部會首長怎麼可以在國會對在野黨的立委那麼粗魯無禮？民進黨真的瞭解民主的精神嗎？還是「一朝權在手，便把民主拋」？

趙少康諷刺，蔡英文嘴巴說團結，光是留用陳吉仲、薛瑞元，就知道她口是心非，根本沒有要和解要團結的意思。經濟部長王美花的留任也很好笑，說是為了繼續發展綠能，這理由十分牽強，台電、中油去年共虧損5000億，今年會虧損更多，還可以使用20年的核二廠二號機3月14日要被民進黨執行死刑除役，這樣的浪費民脂民膏，雖然蔡英文是罪魁禍首，但經濟部為虎作倀的表現難道沒有責任？

趙少康感嘆，蔡英文任期只剩1年3個月，這個拖拖拉拉、拼拼湊湊組成的行政院，看不到蔡英文敗選後任何檢討改革的誠意，看到的只是爭奪權利、自我保護的醜態畢露。