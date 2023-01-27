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新聞評論／緩衝劑陳建仁 能搭「拚團結」的橋嗎？

聯合報社論
前副總統陳建仁，確定接任閣揆。（本報資料照片）
前副總統陳建仁，確定接任閣揆。（本報資料照片）

幾經折騰，蔡總統終於在春節假期說服陳建仁接下閣揆的擔子；「仁燦配」內閣取代蘇內閣，政院霸道的施政風格勢將丕變。由蔡總統幫忙打包給陳建仁的內閣團隊，據稱以「溫暖堅韌」為核心；但溫暖的是陳建仁，堅韌的卻是蔡英文。這個「表裡不一」的新內閣，擺明了就是未來府和黨的緩衝劑，陳建仁的使命顯被定位為：但求平穩渡過、安全下樁。

陳建仁應該知道，內閣改組是為了幫民進黨療傷止痛，必須迅速將諸多為人詬病的弊端止血，進而「以黨輔政」，為準總統候選人賴清德的大選造勢。但作為蔡總統最後16個月的政策執行者，陳建仁也必須全力維護總統的權力不受威脅，避免她提前跛足，須在府院黨權力槓桿間維持微妙的平衡。對任何人而言，這都是一個不容易的角色。

蔡總統當然也明白，九合一選舉已證明了她817萬張票的光芒已成煙灰，「抗中保台」的明牌也已失效，專斷驕慢的施政風格已成為選民不滿的焦點。要避免政權被輪替，蔡英文必須要換人當她的擋箭牌，除了隨時待命配合其政治需要進退的陳建仁外，她已無牌可打。蘇貞昌當然看穿她的弱點，因此表現得那麼強勢；蔡英文的遲疑不決也清楚暴露了其虛弱。

賴清德在競選黨主席時強調，他的目標是團結全黨，重新擦亮綠色執政的招牌。賴清德心知肚明，陳建仁一直是英系用來「防賴」、「卡賴」的一道布局；但如今看來，陳建仁的「卡位」傳說似已不至於發生。原因是，就算陳建仁再能幹，也不可能在短時間內創造驚人政績，足以挑戰賴清德多年積累的政治能量。以當前氣勢已弱的民進黨，對戰捲土重來的國民黨，團結都未必能勝，何況是府院黨離心離德不同步。因此，英系與賴派之間猜忌再深，也必須維持住團結表象，以穩住基本盤；這點，正是「溫暖人和」的陳建仁中選的主因。陳建仁、鄭文燦和可望接內政部的林右昌，皆符合這項人設，可在蔡賴之間扮演折衝角色，使黨政步伐能有效進擊。

但對賴清德而言，僅團結民進黨是不夠的，他還必須扮演改革角色，說服全國選民。換句話說，他必須改變蔡主席的專斷作為，找回民進黨的「民主」初衷，調整蔡總統偏歧的施政路線，甚至要挑戰蔡蘇執政時的作風。陳建仁如何一方面配合賴清德的改革，另方面又不損傷蔡英文路線，則需要相當的政治智慧；他能否在府院黨之間架好「團結」和「溝通」之橋，挑戰極為艱鉅。

蔡總統主政近七年，團結口號掛在嘴上，卻從無團結作為；眼看著就要下台，連和在野黨的對話都做不到。同樣的，賴清德只會在黨內喊團結，卻從無「超越黨派」攜手在野黨共同為國家迎向艱鉅的精神。臨到要角逐大位，才為自己「務實的台獨工作者」定位擦脂抹粉，這如何擦亮綠色執政招牌，又如何爭取廣大選民認同？

拚團結不只是綠營的問題，也是國民黨總統大選的重要關卡。藍營人士都明白團結的重要，也清楚過往的失敗主要都輸在同志私心作祟，但一看到有贏的機會，張三李四都想湊上一腳。事實上，藍綠政黨贏的契機，都繫於誰能向人民證明自己更能無私地為國家生存發展而努力，而不只是為了爭搶執政權。

明年的選戰，就是一場「拚團結」之戰，誰能爭取更多人民支持，誰就有機會勝出。一時的黨派分歧或個人權位已越來越不重要，重要的是在國際變局與對岸威脅下，誰有本事號召國人團結追求發展。

賴清德 蔡英文 民進黨

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