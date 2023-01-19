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冷眼集／大鳴大放仍尊蔡 賴清德如何拚改革

記者 丘采薇、林河名
民進黨新卸任主席交接典禮18日下午舉行，新任主席賴清德（圖）表示，未來會站穩蔡英文總統所提出的「四個堅持」兩岸路線。（記者陳正興／攝影）
民進黨新卸任主席交接典禮18日下午舉行，新任主席賴清德（圖）表示，未來會站穩蔡英文總統所提出的「四個堅持」兩岸路線。（記者陳正興／攝影）

副總統賴清德18日就任民進黨主席，演說中開門見山提到未來將確實改革黑金及學倫問題，主動將民進黨敗選後不敢面對的核心關鍵搬上檯面。過去蔡英文擔任黨主席時鮮少碰觸的問題，終於從賴清德口中看到可能的革新契機。

賴清德18日特別讓媒體「問到飽」，也凸顯他和蔡英文總統擔任黨主席時截然不同的風格。民進黨敗選後，基層支持者不斷批評地方的聲音傳不到中央，賴的動作也希望證明民進黨還能「大鳴大放」，不再對人民「已讀不回」。

特別的是，賴清德18日演說時全程看稿，這與他平時風格不同。賴從政以來，幾乎都無稿演說，較明顯的看稿場合只有兩次。一次是2019年秋天，當時他決定與蔡總統搭競選正副總統，在被宣布成為副總統候選人那天，賴從外套中拿出一張講稿照讀。第二次則是18日，賴完成宣誓後，幕僚將兩張講稿放在講台上，讓賴可以隨時參考。

這兩次罕見看稿的場合都有特殊原因，也都是賴從政的關鍵時刻。尤其演說內容涉及個人對「下一步」的態度，盼能「對準」聽眾，精確呈現。

不過，「賴主席」雖然展現與「蔡主席」不同的風格，但在兩岸論述上，卻極度「尊蔡」，除了務實地認定台灣已經是一個主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，更強調會站穩蔡英文總統提出的「四個堅持」兩岸路線。

縱使賴清德的兩岸論述未見太多新意，但從他避談「台獨」、刻意凸顯兩岸路線「不會有意外」，加上從「抗中保台」改口「和平保台」的說法轉變，確也看得出賴清德積極扭轉外界、特別是美方對他的不放心。

只是，作為「民進黨潛在最有機會的總統候選人」，隨著總統初選及大選將陸續登場，勢必面對更多敏感議題；除了兩岸路線力保不失分，賴清德如何扮好「沒有聲音的副總統」，又能擔當「捲起袖子的黨主席」，這兩個帶有衝突的角色，不僅是個人能力的挑戰、也考驗他與蔡總統之間的權力克制及兩人互信。

賴清德 民進黨 蔡英文

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