發現金審查無共識恐延到4月 在野質疑空白授權搶預算

立法院18日聯席審查「發現金」特別條例草案，由於朝野黨團無共識，全數保留交朝野協商，發現金時程恐延宕至4月。(記者蘇健忠／攝影)

行政院日前送審「發現金」特別條例草案，立法院昨聯席審查無共識，全數保留交朝野協商，發現金時程恐延宕至4月。此外，民進黨 立委提出附帶決議，建請行政院列入補助台船「環海翡翠輪」55億元（台幣，下同，約1.8億美元），藉此推動離岸風電產業本土化政策；提案全文不到300字，藍營質疑特別條例宛如「空白授權」。

立法院聯席委員會昨併案審查全民共享特別條例草案，國民黨 團堅持普發現金1萬元，民進黨團堅持普發6000元，時代力量黨團則反對普發現金；歷經逐條討論後，特別條例7條條文無共識，全數保留送交朝野協商。民進黨團總召柯建銘說，後續朝野協商還有1個月冷凍期，特別條例最快2月20日院會表決，實際普發現金時程預計延宕至4月。

朝野交鋒最激烈的是草案第三條，在野黨質疑是空白授權條款，尤其強化經濟與社會韌性等內容「包山包海」，恐淪為選舉綁樁。民進黨立委鍾佳濱說，相關規定都有程序限制，後續還有特別預算 案提送立法院審查，是負責任的做法。

國民黨主席朱立倫質疑，蔡政府超收稅金4950億元，真正要發給全民卻只有1400億元，僅占約28%，講「七折八扣」還算客氣了；最讓全民無法理解的是，為何要隱藏偷渡條款，空白授權民進黨政府以各種方式運用其他款項，難怪引發在野反彈，就連民進黨比較有良知的立委也都清楚。

據民進黨立委賴瑞隆提案，環海翡翠輪是台船公司興建中的海事工程國際輪，若完工可推動離岸風電產業本土化政策、強化能源自主韌性，但建造階段遭遇疫情、缺工等因素，建請行政院研議將環海翡翠輪建造所增加的55億元成本，列入特別條例所編列的特別預算經費協助項目。

該提案全案不到300字，附帶決議若無委員會立委提出異議就可通過。但立院人士表示，附帶決議政府也可不執行。

2024年總統及立委大選，民進黨內普遍認為「不好選」，黨內立委期待藉由盡快發現金挽回民心，結果政策一拖恐逾4個月，不少執政黨立委被基層不斷追問何時發現金，感受極大壓力，私下感嘆「選舉利多都快變成選舉利空了」。

民眾原以為能在農曆年前開心收6000元紅包，如今恐要等到4月才發放，發現金遭諷是「清明節禮金」。綠營原本希望藉由發現金挽回民心，現在「好戲拖棚」，民眾失望，民進黨也再次受傷。