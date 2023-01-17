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蘇貞昌自比袁崇煥 王鴻薇：蔡英文不就是崇禎？

記者徐偉真、游振昇、洪敬浤╱綜合17日電
蘇貞昌(中)16日出席國道4號台中環線豐原潭子段計畫全線通車典禮。(圖：行政院提供)
蘇貞昌(中)16日出席國道4號台中環線豐原潭子段計畫全線通車典禮。(圖：行政院提供)

台北市立委補選當選人王鴻薇昨天宣誓就職，參加市議會國民黨團送別時一度哽咽說不出話，但提及時事馬上進入戰鬥位置，批行政院長蘇貞昌自比袁崇煥，蔡英文總統不就是崇禎？

王說，她當了16年議員，和黨團議員並肩作戰，很多法案和重要政策在大家團結努力下推動，最明顯例子就是重陽敬老金，很多事情都歷歷在目，百感交集，她進立院會好好努力。

受訪時媒體詢問對蘇貞昌自比袁崇煥，王鴻薇說，蘇貞昌的比喻非常奇怪，很多人都說怎麼會這樣？若蘇是袁崇煥，那蔡總統不就是崇禎那位亡國的皇帝嗎？這種比喻實在非常不恰當。她要提醒蘇，現在已進入民主社會，閣揆任命權本就在總統，全台人民都希望蘇下台以示負責，他卻把明朝的事情搬來，難道是要拿明朝的劍斬民國的官嗎？實在太荒謬。

另外，副總統賴清德當選民進黨主席，媒體追問民進黨是否有新氣象。王鴻薇說，還看不出來，大家認為民進黨應該改革和反省，但賴清德目前還是處於「和稀泥」的狀態，看不出大開大闔要改革的氣象。

蘇貞昌昨天出席台中國道4號豐潭段通車典禮時表示，袁崇煥死了幾百年，連滿清皇帝都承認當年分化離間計成功才能拿下天下，歷史是面鏡子，「我以古鑑今，呼籲民眾在當今局勢險惡時，要一致團結對外，不要再中了分化離間計而再次上當」。

內閣改組傳言多，蘇貞昌近日頻下鄉、頻繁發言引發關注；蘇貞昌說，行政院長責任是護國衛民，不能打烊，一刻也不能休息，一分鐘不能怠慢，國事如麻，許多事等著院長結合中央、地方努力。

蘇貞昌表示，行政院長就是這樣子和大家一起努力，最重要的是忍住辛苦，頂著責罵，讓所有國人需要的建設如期完成，痛苦會過去，美麗建設會留下來；作為行政院長最在意的就是給辛苦的工作人員加油打氣，「一時閒言碎語不重要，民調起伏也不必放心上，國家向前進才最重要」。

民進黨 賴清德 民調

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